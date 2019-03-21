25 марта часть Заводского шоссе будет открыта для трамвайного сообщения
21 марта 2019 17:59
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контракту). Работы стартовали в прошлом году. В этом году они продолжаются в рамках национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги».
В связи с открытием движения на вышеуказанном участке движение трамваев маршрутов №№ 2, 3, 19, 21 будет организовано следующим
образом.
Трамвайный маршрут № 2 – «Постников овраг – ул. Кабельная» - начало движения от Постникова оврага – 05:57, от ул. Кабельная – в 06:12,
окончание движения - Постников овраг – 18:04, ул. Кабельная – в 17:53, интервал движения - 29 – 30 минут, количество поездов – 3 единицы.
Трамвайный маршрут № 3 – «Ул. Чапаевская – ул. Кабельная» (по ул. Физкультурная) - начало движения от ул. Чапаевская – 06:00, от ул.
Кабельная – в 06:02, окончание движения - ул. Чапаевская – 21:50, ул. Кабельная – в 21:53, интервал движения - 8 - 9 минут, количество поездов – 19 единиц.
Трамвайный маршрут № 19 – «Ул. Фадеева – ул. Кабельная» (кроме выходных дней) - начало движения от ул. Фадеева – 05:05, от ул.
Кабельная – в 05:49,окончание движения - ул. Фадеева - 21:25, ул. Кабельная – в 22:09, интервал движения - 8 - 9 минут, количество поездов – 10 единиц.
Трамвайный маршрут № 21 – «Барбошина поляна – ул. Кабельная» - начало движения по пр. Кирова – 06:01, от ул. Кабельная – в 05:40,
окончание движения по пр. Кирова – 21:49, по ул. Кабельная – в 20:49, интервал движения - 19 - 20 минут, количество поездов – 6 единиц.
Кроме того, по выходным дням (суббота, воскресенье) будет ходить трамваи маршрута №12 - от остановки «Стадион Самара Арена» до
остановки «Ул. Кабельная».
После открытия второй очереди Заводского шоссе движение трамваев будет возобновлено в полном объеме, в соответствии с действующими ранее (до закрытия Заводского шоссе) маршрутами, передает пресс-служба горадминистрации.
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