25 марта часть Заводского шоссе будет открыта для трамвайного сообщения

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В понедельник, 25 марта, откроется движение трамваев по Заводскому шоссе – на участке от ул. XXII Партсъезда до ул. Кабельная. Необходимо отметить, что Заводское шоссе ремонтируется капитально - от ул. XXII Партсъезда до ул. Земеца (по двухлетнемуконтракту). Работы стартовали в прошлом году. В этом году они продолжаются в рамках национального проекта «Безопасные икачественные автомобильные дороги».В связи с открытием движения на вышеуказанном участке движение трамваев маршрутов №№ 2, 3, 19, 21 будет организовано следующимобразом.Трамвайный маршрут № 2 – «Постников овраг – ул. Кабельная» - начало движения от Постникова оврага – 05:57, от ул. Кабельная – в 06:12,окончание движения - Постников овраг – 18:04, ул. Кабельная – в 17:53, интервал движения - 29 – 30 минут, количество поездов – 3 единицы.Трамвайный маршрут № 3 – «Ул. Чапаевская – ул. Кабельная» (по ул. Физкультурная) - начало движения от ул. Чапаевская – 06:00, от ул.Кабельная – в 06:02, окончание движения - ул. Чапаевская – 21:50, ул. Кабельная – в 21:53, интервал движения - 8 - 9 минут, количество поездов – 19 единиц.Трамвайный маршрут № 19 – «Ул. Фадеева – ул. Кабельная» (кроме выходных дней) - начало движения от ул. Фадеева – 05:05, от ул.Кабельная – в 05:49,окончание движения - ул. Фадеева - 21:25, ул. Кабельная – в 22:09, интервал движения - 8 - 9 минут, количество поездов – 10 единиц.Трамвайный маршрут № 21 – «Барбошина поляна – ул. Кабельная» - начало движения по пр. Кирова – 06:01, от ул. Кабельная – в 05:40,окончание движения по пр. Кирова – 21:49, по ул. Кабельная – в 20:49, интервал движения - 19 - 20 минут, количество поездов – 6 единиц.Кроме того, по выходным дням (суббота, воскресенье) будет ходить трамваи маршрута №12 - от остановки «Стадион Самара Арена» доостановки «Ул. Кабельная».После открытия второй очереди Заводского шоссе движение трамваев будет возобновлено в полном объеме, в соответствии с действующими ранее (до закрытия Заводского шоссе) маршрутами, передает пресс-служба горадминистрации.