18 июня стал рекордным для Курумоча: В течение суток самолеты приземлялись и садились в каждые 11,5 минут!
19 июня 2018 17:30
128
В этот день подразделения обслужили 14 273 человека.
Это максимальный суточный пассажиропоток в современной истории "Курумоча".
В течение суток самолеты приземлялись и садились в каждые 11,5 минут, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
19 июня 2018 18:30
Годовое содержание обойдется в 250–400 млн рублей. Экономика региона
91
19 июня 2018 18:25
Российское предприятие «Авиастар», в прошлом выпускавшее Ан-124 «Руслан», разместило заявку на оценку своих возможностей по возобновлению... Экономика региона
96
19 июня 2018 16:37
А также не будет способствовать росту внутреннего рынка электронной коммерции. Экономика региона
165
Финансы и Банки
18 июня 2018 19:19
Основная причина — пересмотр инвесторами доходностей, под которые они готовы покупать российский долг, из-за приостановки снижения ключевой ставки ЦБ. Финансы и Банки
272
18 июня 2018 10:17
Ставка по вкладу составляет 6 % для сумм от 50 тыс. рублей на срок 6 месяцев. Финансы и Банки
251
15 июня 2018 10:10
Минимальная ставка в рамках акции составляет 11,4%. Финансы и Банки
30
Строительство
18 июня 2018 12:49
СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в мае 2018 года. Строительство
299
14 июня 2018 10:22
Администрация города решила не демонтировать трамвайные рельсы на Хлебной площади. Строительство
41
9 июня 2018 12:41
Он появится на месте снесённого на улице Молодогвардейской. Строительство
9
Новости
|
Использование строительного и промышленного оборудования важно на многих...
|
07.05.2018
|
03.04.2018
Для быстрого и качественного затвердевания асфальтового покрытия необходима...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
328
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1548
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1472
Бизнес
12 мая 2018 13:20
Старт продаж тестовых партий приурочен к ЧМ-2018. Бизнес
454
23 апреля 2018 17:11Грили для кур и жарочные поверхности – универсальные решения для малого бизнеса
Жареное мясо – самое популярное блюдо в сфере общепита. Бизнес
157
12 февраля 2018 17:42
Программа 1С - специализированный бухгалтерский продукт с огромными функциональными возможностями. Бизнес
435
Новости компаний
19 июня 2018 13:00
Это граждане-потребители электрической энергии ООО «УК «Центр». Новости компаний
236
18 июня 2018 10:44
Особое внимание было уделено проверке выполнения регламентов обмена информацией. Новости компаний
102
15 июня 2018 11:17
Филипп Ференбах возглавил самарскую шоколадную фабрику. Новости компаний
30
14 июня 2018 10:58
Переговоры стартуют 14 июня. Новости компаний
15
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
200
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
125
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
136
Транспорт
19 июня 2018 17:37
А также снизить число людей, которых можно провозить стоя. Транспорт
132
19 июня 2018 17:30
В этот день подразделения обслужили 14 273 человека. Транспорт
127
19 июня 2018 11:15
Также в текущем году будут завершены работы на въезде в Новокуйбышевск и Чапаевск. Транспорт
174
19 июня 2018 09:30
Ограничения не коснутся стоянок у ТЦ. Транспорт
138
Видео
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
219
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
39
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
22
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
21
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
556
28 апреля 2018 13:34
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018. ЧМ-2018
1112
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
23
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
436
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
715
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
890
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
614
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1981
Мероприятия