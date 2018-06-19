18 июня стал рекордным для Курумоча: В течение суток самолеты приземлялись и садились в каждые 11,5 минут! ‏

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В этот день подразделения обслужили 14 273 человека.Это максимальный суточный пассажиропоток в современной истории "Курумоча".В течение суток самолеты приземлялись и садились в каждые 11,5 минут, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.