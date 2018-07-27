31 июля для перевозки болельщиков на матч «Крылья Советов» – «ЦСКА» будет работать специальный трамвайный маршрут S5
27 июля 2018 15:33
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- в «длинном» варианте от ул. Тухачевского до «Самара – Арена» со всеми остановками общественного транспорта (ООТ) по ходу следования;
- в «укороченном» варианте от Барбошиной пол. до «Самара – Арена» со всеми ООТ.
От ООТ «ЖДВ» до стадиона трамвай проследует в 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00 со всеми ООТ.
От ООТ «Барбош поляна» до стадиона движение трамвая начнется в 16:00 с интервалом 3-4 мин. Окончание работы – 24:00.
Оплата проезда 25 рублей без предоставления льгот (транспортные карты действовать не будут). Изменений в работе остальных трамвайных маршрутах не планируется. Будет продлена работа трамвайных маршрутов, проходящих через Барбошину поляну, передает пресс-служба ТТУ.
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