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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Знак "Шипы" с сегодняшнего дня перестает быть обязательным в России

8 декабря 2018 10:41
191
Знак
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ранее кабмин разрешил водителям не устанавливать его на автомобили с шипованными шинами.

В пояснительной записке к документу отмечается, что знак потерял актуальность, так как на данный момент динамические характеристики движения автомобиля в значительной мере определяются другими факторами: его конструкцией, степенью загруженности, наличием современных тормозных систем и так далее, следовательно, установка знака не позволяет судить о вероятном движении автомобиля, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия. Кроме того новой редакцией ПДД определено, что передвигающиеся на инвалидных колясках с двигателями лица приравниваются к пешеходам, передает Радио Маяк.
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