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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Запуск рейсов по маршруту Самара — Китай отложили до октября

16 сентября 2018 10:47
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Запуск рейсов по маршруту Самара — Китай отложили до октября
Раньше запуск планировался в середине сентября.

Авиакомпания «ИрАэро» не получила от китайской стороны слоты на рейсы в Хайкоу из Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Казани, Уфы, Самары. Такие данные опубликовала ассоциация туроператоров.

По информации организации, рейсы должны запустить еще 17 сентября. У перевозчика есть разрешение на эти рейсы от российских авиавластей. А вот в расписание аэропорта в Хайкоу рейсы не вписали.

— Слоты на октябрь компания пока также не получила, но у программы еще есть шанс. Росавиация будет выдавать разрешения на октябрь на следующей неделе. Ведомство даст допуски только при условии наличия у «ИрАэро» подтвержденных слотов с китайской стороны, — сообщают в ассоциации.

Время в пути из Самары в Китай составит около 7 часов. На этом направлении авиакомпания «ИрАэро» планирует задействовать Boeing 777–200 вместимостью 374 кресла, в том числе 11 бизнес-класса, пишет 63.ру.

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