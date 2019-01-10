В транспорте Самары возникают проблемы при оплате проезда картами Mastercard
10 января 2019 11:38
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В Самаре пассажиры общественного транспорта обратили внимание на проблемы с оплатой проезда определенными банковскими картами.
Терминалы кондукторов не справляются с некоторыми картами Mastercard. В ООО "Транспортная карта" знают о ситуации.
"Для устранения нескольких проблемных случаев будет запущено дополнительное обновление программного обеспечения. Обновление каждого терминала происходит постепенно", - сообщили там 9 января.
Напомним, с начала 2019 года в самарском общественном транспорте появилась возможность оплачивать проезд банковскими картами. В автобусах, троллейбусах, трамваях, метро (то есть, везде, кроме коммерческих маршруток) принимаются бесконтактные карты любых банков с соответствующим значком. При этом в первые же дни от пассажиров начали поступать жалобы на то, что кондукторы отказывались принимать карты, а некоторые терминалы их просто не считывали.
Накануне в ООО "Транспортная карта" отчитались об устранении технических проблем, однако, как выяснилось, это утверждение было преждевременным, пишет Самру.ру.
pixabay.com
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