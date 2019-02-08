В общественном транспорте Самары остановки будут объявлять по-английски
8 февраля 2019 11:56
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В этом году в общественном транспорте Самары могут начать объявлять остановки на двух языках: русском и английском. Напомним, подобный способ уже использовался во время чемпионата мира по футболу 2018 года, когда в городе было много иностранных болельщиков. Жители Самары предложили и дальше использовать двуязычное объявление остановок в транспорте.
- Предлагаем внедрить объявление остановок в транспорте на английском языке на постоянной основе. Нововведение можно опробовать на трамвае №5, автобусе №24 и троллейбусе №6, поскольку эти маршруты пользуются большим спросом у пассажиров, - выступили с инициативой самарцы.
В департаменте транспорта Самары эту идею поддержали. По словам представителей ведомства, в этом году они собираются внедрить объявления остановок на английском языке в метрополитене, а затем постепенно охватят и другой общественный транспорт. Также чиновники пообещали учесть пожелания горожан насчет введения англоязычного объявления остановок в наиболее востребованных маршрутах, пишет "КП в Самаре".
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