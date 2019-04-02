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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самарской области сняли вместительные автобусы с сообщения "Самара - Тольятти"

2 апреля 2019 13:25
63
В Самарской области сняли вместительные автобусы с сообщения
Пассажиры недовольны.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области отказалось от вместительных автобусов в транспортном сообщении "Самара - Тольятти", поскольку автобусы малого класса позволяют в полном объеме удовлетворить транспортную потребность в перевозках, пишет СитиТраффик.

- Кроме того, все автобусы, которыми выполняются перевозки по межмуниципальным маршрутам допущены к эксплуатации на территории Российской Федерации и своевременно проходят технические осмотры, - сообщают в министерстве.

Таким образом, по словам сотрудников министерства, отсутствуют основания для направления перевозчикам требования о замене существующего подвижного состава на более вместительный.

Пассажиры недовольны таким решением, поскольку опасаются ездить на ГАЗелях, называя их "бешеными". Кроме того, людям не нравится, что проезд нельзя оплатить при помощи безналичного расчета.

- В кассе принимают только наличку, никаких карт, - пишут они в Twitter.


Фото pixabay.com
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