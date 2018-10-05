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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самарской области отремонтируют подъездные дороги к Новокуйбышевску и Чапаевску

5 октября 2018 11:03
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В Самарской области отремонтируют подъездные дороги к Новокуйбышевску и Чапаевску
 Капитальный ремонт автомобильных дорог ведется в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные автодороги».

Городские округа Чапаевск и Новокуйбышевск в 2018 году станут обладателями обновленных подъездных автодорог от автомобильной трассы Самара-Волгоград.
Дороги регионального значения – подъезды к Чапаевску и Новокуйбышевску от автодороги Самара-Волгоград – выполняют функцию «маятниковой миграции» населения к центрам Самарско-Тольяттинской агломерации – Самаре и Тольятти. Приведение таких автодорог в нормативное состояние и обеспечение их всеми средствами безопасности дорожного движения является одной из главных задач проекта.

Капитальный ремонт подъезда к городскому округу Новокуйбышевск в настоящее время практически завершен – автодорога находится на этапе приемки работ и сдачи в эксплуатацию. На участке протяженностью 7,46 км заменена «дорожная одежда» с укладкой верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона, проведен ремонт водопропускных труб, установлены новые дорожные знаки и барьерное ограждение, нанесена разметка. Стоимость капитального ремонта по государственному контракту составила 146,8 млн рублей. Срок завершения работ по ремонту всех автомобильных дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» - 31 октября текущего года.
В рамках капитального ремонта подъезда к городскому округу Чапаевск протяженностью 3,23 км дорожники обновляют проезжую часть, также проектом предусмотрены работы по установке опор освещения и строительству новых тротуаров и пешеходных дорожек.
«В настоящее время на проезжей части уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия, к укладке верхнего слоя мы планируем приступить к концу текущей недели. Также ведутся работы по устройству 134 новых световых опор, строительству тротуаров и остановочных карманов с остановками», - рассказал директор подрядной организации ООО «Стройсервис» Михаил Цибин.

По словам руководителя департамента строительства администрации городского округа Чапаевск Александра Пономарева подъезд к Чапаевску давно требовал ремонта. «Жители Чапаевска часто пользуются этой дорогой для проезда на дачи и в близлежащий поселок Нагорный, поэтому ремонт этой дороги очень важен для города», - отметил он.
Ход проведения ремонтных работ оценили представители общественности городского округа Новокуйбышевск. «Замечательно, что проектом предусмотрен целый комплекс работ, в том числе строительство тротуаров и установка столбов освещения, но мы хотим обратить внимание на отсутствие спусков к дачному массиву, к которому ходят в том числе и люди пожилые. Было бы хорошо, если бы спуски предусмотрели в процессе ремонта дороги», - отметила председатель общественной организации «Союз женщин городского округа Чапаевск» Нина Артюкова. Данное предложение будет учтено подрядчиком при проведении ремонтных работ, работы будут проведены до конца октября, сообщает пресс-служба облправительства.


Фото pixabay.com

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