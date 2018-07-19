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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самаре в Прибрежном вводится временное ограничение движения транспорта

19 июля 2018 13:43
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В Самаре в Прибрежном вводится временное ограничение движения транспорта
Это связано с проведением молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга-2018».

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга-2018» на территории города Самара с 08:00 21 июля до 20:00 6 августа будет действовать временная мера по ограничению движения транспорта по дороге в поселке Прибрежный на участке от ул. Набережная до железнодорожной станции «135 км» (от КПП № 1 до КПП № 2).

Временное ограничение движения не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными АНО «Исполнительная дирекция молодежного форума Приволжского федерального округа».

Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования.

Подробнее с временной схемой ограничения движения транспорта в указанный период можно ознакомиться в приложении.

Напомним, форум Приволжского федерального округа «iВолга-2018» пройдет в период с 26 июля по 4 августа и примет на Фестивальной поляне на Мастрюковских озерах 2 тысячи молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет со всего округа. Форум реализуется при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, Федерального агентства по делам молодежи и Правительства Самарской области, сообщает сайт горадминистрации.
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