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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самаре увеличили количество автобусов на дачных маршрутах

25 марта 2019 10:10
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В Самаре увеличили количество автобусов на дачных маршрутах
В Департаменте транспорта в преддверии дачного сезона состоялась встреча с представителями садово-дачных товариществ.

Цель встречи – обсуждение актуальных вопросов для обеспечения бесперебойного передвижения горожан и нивелирования существующих недостатков, сообщает ООО "СамараАвтоГаз".
Заместитель руководителя Департамента транспорта Александр Ерополов рассказал, что автобусы начнут возить дачников 1 мая. За две недели до этой даты будут запущены пробные рейсы, они состоятся в выходные дни - 20, 21 и 27 апреля. Все маршруты прошлого года будут сохранены в привычной конфигурации. Кроме того, по просьбе жителей возобновится движение отмененных в прошлом сезоне рейсов из Мехзавода и Красной глинки – 132к и 154к.

Пассажиры 144 маршрута, следующего на Сокские дачи, рассказали, что он выходит из Самары параллельно со 156 маршрутом, который идет на Старосемейкинские дачи. В него часто садятся те, кому нужно попасть в Старосемейкино, и мест для дачников Сокского массива не остается.

Представители «СамараАвтоГаз» отметили, что в этом году количество автобусов на маршрутах увеличится до 70, в прошлом году курсировало менее 50 машин.
- В частности, на 144 маршруте количество автобусов увеличится с 3 до 6 – места хватит всем. Также планируется увеличение количества автобусов на 171 маршруте - до 5 в выходные дни и 4 в будни, на 181 маршруте теперь также будет курсировать 6 автобусов - добавили в «СамараАвтоГаз».

Кроме того, представители садово-дачных товариществ выступили с просьбой создать отдельную «горячую линию» для связи по возникающим вопросам, связанным с дачными перевозками. Поскольку утренние рейсы стартуют раньше, чем начинает работу диспетчерская служба, у горожан нет возможности связаться со специалистом для оперативного решения возникшей проблемы. Организаторы встречи приняли вопрос на проработку.

В ходе мероприятия поступило предложение о продлении части маршрутов и организации остановок по требованию, также представители садово-дачных товариществ выразили обеспокоенность состоянием дорожного покрытия на некоторых участках и отсутствием разметки. В частности, заинтересовало продление маршрута №181, курсирующего сейчас с ул. Г. Димитрова до СТД «Водинка». Принято решение на обязательном объезде в преддверии дачного сезона совместно с представителями Министерства транспорта, ГИБДД, Департамента транспорта, районных администраций и представителей дачных товариществ рассмотреть поступившие вопросы по компетенции структур. Объезды будут проходить с 8 апреля по утвержденному графику.

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