В Самаре тщательно следят за чистотой трамвайных путей

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В Самаре зима, наконец, решила вступить в свои права. Преображенные снегом улицы города радуют глаз. Для общественного же городского электрического транспорта снегопад – причина больше неудобств, нежели восхищений. Он утяжеляет контактную сеть, забивает стрелочные переводы, желоба трамвайных рельсов, засыпает пути. Из-за этого движение трамвая и троллейбуса по маршруту затрудняется, а в особо сложных случаях становится совсем невозможным.На бесперебойное осуществление пассажироперевозок в зимний период направлены усилия всего коллектива ТТУ: и ремонтного персонала, и сотрудников службы движения, и путейцев, и энергетиков.Особое внимание зимой уделяется обслуживанию контактной сети. Задолго до наступления первых заморозков энергетики ТТУ начинают осуществлять ее сезонную регулировку, что позволяет избежать зимой обрывов. Усиленно следят и за чистотой трамвайных путей. Заметим, что расчисткой трамвайного полотна ТТУ занимается без привлечения других организаций. В зависимости от погоды ежедневно на линию выходят от 4 до 6 снегоочистителей, благодаря чему самарский трамвай движется по рельсам, не боясь снежных заторов.