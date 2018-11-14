В Самаре продлят время работы автобуса №34
14 ноября 2018 14:32
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Теперь в будние дни от остановки «Площадь Революции» последний рейс в сторону Безымянки отправляется в 22:55. В выходные — в 22:35.
Вечернее расписание в будни выглядит так 21:12, 21:27, 21:47, 22:07, 22:29, 22:55.
Вечернее расписание в выходные — 21:05, 21:16, 21:31, 21:50, 22:13, 22:35.
По мнению дептранса, такое расписание поможет быстрее добраться до дома, например, посетителям Филармонии.
А всего вчера на городских льготных маршрутах работали — 419 автобусов, 172 трамвая, 112 троллейбусов. В тот же период в 2017 году работали — 342 автобуса, 170 трамваев, 119 троллейбусов, пишет ПроГородСамара
Фото pixabay.com
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