В Самаре началась подготовка к навигации 2019 года
12 марта 2019 10:58
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На организацию перевозок пассажиров по Волге планируется направить из бюджета Самарской области ту же сумму, что и в 2017, и в 2018 годах - 42 миллиона 750 тысяч рублей. Напомним, эти деньги нужны для возмещения недополученных доходов перевозчика, так как цены на проезд в пассажирских теплоходах устанавливают власти.
Если позволит погода, первые теплоходы "Ом" пойдут из Самары в Рождествено и к пристани Проран уже с 11 апреля. С 19 апреля, по предварительным планам, откроется переправа Самара-Зольное (через Ширяево, Богатырь, Солнечную поляну, Гаврилову поляну, Зеленую рощу, Подгоры) и Самара-Винновка (через Нижний и Средний пляжи, Шелехметь).
Размер платы за проезд в этом году по сравнению с прошлым не изменится, пишет Самру.ру.
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