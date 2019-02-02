В Самаре муниципальные автобусные маршруты хотят передать обратно мэрии
2 февраля 2019 12:28
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Руководство компании «СамараАвтоГаз» («САГ») готовит уведомление мэру Самары Елене Лапушкиной.
— «САГ» хочет отказаться от обслуживания муниципальных автобусных маршрутов и от имущества «Пассажиравтотранса». Причина — убыточность проекта и постоянное недовольство горожан организацией работы и оказываемыми услугами, — сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника 63.RU, топ-менеджмент компании прорабатывает юридические варианты возврата мэрии имущества муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» и права на обслуживание муниципальной автобусной маршрутной сети.
Каким образом в «СамараАвтоГазе» планируют оформить это процедуру, пока не ясно. Также неизвестно, о каких именно маршрутах идет речь и о каком подвижном составе. Рассматривается дата — с 1 марта этого года.
В начале апреля прошлого года «СамараАвтоГазу» передали в аренду имущество МП «Пассажиравтотранс» и муниципальную автобусную маршрутную сеть на пять лет.
До этого в течение нескольких лет компания обслуживала маршруты автобусов № 2, 9, 13, 24, 34, 41, 67, 70. Здесь курсировали машины средней вместимости производства Минского автомобильного завода — МАЗы, которые принадлежат «САГу». Правда, потом на 67-м маршруте начали работать автобусы большей вместимости: газовые ЛиАЗы, которые город также передал «СамараАвтоГазу».
Затем мэрия Самары расторгла договоры с некоторыми коммерческими перевозчиками. С дорог города исчезли маршрутки №№ 1, 1к, 50, 210, 221.
10 февраля жители Мехзавода собрались выйти на митинг за возвращение маршруток.
Фото pixabay.com
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