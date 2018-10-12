В России создадут единую базу агрегаторов такси
12 октября 2018 13:59
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В России создадут единую автоматизированную базу агрегаторов такси, которая объединит все службы заказа такси. Об этом рассказал член комитета Госдумы по строительству и транспорту Александр Старовойтов агентству ТАСС 12 октября
По его словам, целью проекта является максимальная цифровизация отрасли. Подключиться к базе сможет каждый субъект РФ.
«Это необходимо для того, чтобы иметь возможность понимать, кто работает на его (субъекта. — Ред.) территории, что это за перевозчики. <…> То есть приезжает машина, на которой мы видим шашечки под камерой видеофиксации системы «Безопасный город». Мы сразу понимаем, что пройден медицинский осмотр, технический осмотр, есть электронный путевой лист», — заявил Старовойтов в кулуарах конференции «Такси 2018. Трансформация» в Сочи.
Вопрос о сроках создания базы будет согласован с Министерством транспорта РФ до конца 2018 года.
8 октября в дептрансе назвали средний возраст машин в столичных таксопарках, а также среднее время подачи машины, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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