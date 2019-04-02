В 2019 будет расширен подъезд к Кировскому мосту в Самаре
2 апреля 2019 11:32
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В этом году в Самаре будет отремонтирован участок проспекта Кирова от улицы Ветлянской до Кировского моста. Его протяженность составляет 1,1 км. После ремонта дорога в этом месте станет четырехполосной, оснащенной тротуарами, освещением и регулируемыми пешеходными переходами. Также будет установлено осевое барьерное ограждение. В результате об «узком горлышке» можно будет забыть, а пропускная способность Кировского моста повысится.
Ремонт этой части проспекта Кирова будет проводиться по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в 2019 году в рамках этого национального проекта будет обновлено 180 км дорог в 18 районах Самарской области. Из федерального и регионального бюджетов на эти цели выделят 3,2 млрд рублей.
В районах области будет проведен ремонт на 23 участках автодорог, из них на восьми участках проведут капитальный ремонт. На автодороге «Подъем-Михайлова – Богдановка – Алексеевка» в районе села Богдановка будут установлены опоры освещения, обустроены тротуары и пешеходные переходы. В селе Каменный Брод в Красноармейском районе также установят освещение и оборудуют тротуары. Будет отремонтировано 12 км. дороги Самара-Волгоград (Красноармейское – Пестравка)
Проведут ремонт на трассе «Самара-Бугуруслан» в Похвистневском районе. Также будет отремонтировано 18 км дороги в Ставропольском районе «Тольятти – Узюково – Димитровград.
Под Самарой в Волжском районе отремонтируют 4 км автодороги «Самара-Бугуруслан – Петра Дубрава». Эта дорога соединяет Кошелев Парк и Кошелев-Проект с Самарой. В рамках ремонта будет обновлена проезжая часть, обустроены тротуары, установлены опоры освещения и дополнительные остановки общественного транспорта в Стройкерамике и Петра Дубрава, пишет Волга Ньюс.
Фото: Юлия Рубцова
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