Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 2 апреля, 15:00
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +5 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 02/04:
USD 65.42
0.69
EUR 73.5
0.78
Искать
Новости /  Экономика /  Транспорт  

В 2019 будет расширен подъезд к Кировскому мосту в Самаре

2 апреля 2019 11:32
130
В 2019 будет расширен подъезд к Кировскому мосту в Самаре
После ремонта дорога в этом месте станет четырехполосной.

В этом году в Самаре будет отремонтирован участок проспекта Кирова от улицы Ветлянской до Кировского моста. Его протяженность составляет 1,1 км. После ремонта дорога в этом месте станет четырехполосной, оснащенной тротуарами, освещением и регулируемыми пешеходными переходами. Также будет установлено осевое барьерное ограждение. В результате об «узком горлышке» можно будет забыть, а пропускная способность Кировского моста повысится.

Ремонт этой части проспекта Кирова будет проводиться по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в 2019 году в рамках этого национального проекта будет обновлено 180 км дорог в 18 районах Самарской области. Из федерального и регионального бюджетов на эти цели выделят 3,2 млрд рублей.

В районах области будет проведен ремонт на 23 участках автодорог, из них на восьми участках проведут капитальный ремонт. На автодороге «Подъем-Михайлова – Богдановка – Алексеевка» в районе села Богдановка будут установлены опоры освещения, обустроены тротуары и пешеходные переходы. В селе Каменный Брод в Красноармейском районе также установят освещение и оборудуют тротуары. Будет отремонтировано 12 км. дороги Самара-Волгоград (Красноармейское – Пестравка)

Проведут ремонт на трассе «Самара-Бугуруслан» в Похвистневском районе. Также будет отремонтировано 18 км дороги в Ставропольском районе «Тольятти – Узюково – Димитровград.

Под Самарой в Волжском районе отремонтируют 4 км автодороги «Самара-Бугуруслан – Петра Дубрава». Эта дорога соединяет Кошелев Парк и Кошелев-Проект с Самарой. В рамках ремонта будет обновлена проезжая часть, обустроены тротуары, установлены опоры освещения и дополнительные остановки общественного транспорта в Стройкерамике и Петра Дубрава, пишет Волга Ньюс.

Фото: Юлия Рубцова
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
1 апреля 2019  12:56
В России выросли социальные пенсии
В России выросли социальные пенсии
После индексации средний размер соцпенсии по старости увеличился на 182 рубля. Экономика региона
341
1 апреля 2019  11:12
Названы регионы с самыми высокими зарплатами в малых и средних городах
Названы регионы с самыми высокими зарплатами в малых и средних городах
При составлении рейтинга эксперты основывались на данных Росстата. Экономика региона
216
29 марта 2019  11:12
"Руспродсоюз" объяснил повышение цен на помидоры и капусту
Цены на томаты растут в связи с активным спросом в условиях недостаточного предложения. Экономика региона
229
Весь список
Финансы и Банки
2 апреля 2019  13:16
Эксперты предсказали скорую бедность миллионам россиян
Эксперты предсказали скорую бедность миллионам россиян
Это связано с возможным резким падением рубля. Финансы и Банки
119
1 апреля 2019  12:51
Сбербанк начал выпускать бюджетную бизнес-карту платежной системы МИР
Сбербанк начал выпускать бюджетную бизнес-карту платежной системы МИР
Карта предназначена для бюджетополучателей, победителей тендеров. Финансы и Банки
338
29 марта 2019  16:00
Сбербанк провел в Самаре конференцию, участниками которой стали свыше 80 руководителей строительных компаний и агентств недвижимости Самары, Тольятти и Ульяновска.
Ведущие участники рынка недвижимости Самарской и Ульяновской областей встретились на конференции Сбербанка
Сбербанк провел в Самаре конференцию, участниками которой стали свыше 80 руководителей строительных компаний и агентств недвижимости Самары, Тольятти и... Финансы и Банки
465
Весь список
Строительство
1 апреля 2019  11:24
У самарского автовокзала могут построить 45-этажный небоскреб вместо разрешенного 26-этажного
У самарского автовокзала могут построить 45-этажный небоскреб вместо разрешенного 26-этажного
При этом строители объекта, по сути дела, игнорируют сыплющиеся на них претензии стройнадзора.  Строительство
476
28 марта 2019  19:57
Главные ошибки при строительстве домов
 Каждый уважающий себя человек, а особенно если он имеет семью, хочет обзавестись настоящим домом-крепостью. Создать такое собственное гнездышко можно создать... Строительство
61
27 марта 2019  12:28
Строителя «Самара Арены» исключили из стратегии развития Татарстана
Строителя «Самара Арены» исключили из стратегии развития Татарстана
Это может ударить и по подрядчикам строительства «Самара Арены». Строительство
252
Весь список
Материалы и технологии
28 марта 2019  20:00
Алмазная резка бетона
Алмазная резка бетона
 ООО «Алмазные технологии» предлагает услуги алмазной резки бетона  http://rezka-msk.ru .   Материалы и технологии
60
20 марта 2019  13:39
Стенды для диагностики форсунок - удобно и надежно
 Диагностика форсунок - надежный помощник для того, чтобы узнать, нормально ли функционируют форсунки либо им нужен ремонт. Материалы и технологии
90
28 февраля 2019  22:44
Как быстро продать или купить спецтехнику
Как быстро продать или купить спецтехнику
 Без специальной техники в настоящее время сложно представить многие процессы.  Материалы и технологии
165
Весь список
Налоги
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
124
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1333
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2507
Весь список
Бизнес
1 апреля 2019  23:23
Предприниматель, который называет себя «пекарем всея Руси», уверен, что его «хендмейд роскошь» может позволить себе «любой пенсионер» с пенсией в 10 тыс. рублей и у него не будет болеть сердце.
Православный бизнесмен Герман Стерлигов открыл магазин «для бедных» с хлебом за 400 рублей
Предприниматель, который называет себя «пекарем всея Руси», уверен, что его «хендмейд роскошь» может позволить себе «любой пенсионер» с пенсией... Бизнес
329
28 марта 2019  21:25
В Самарской губдуме обсудили создание условий для развития гостиничного бизнеса в регионе.
В Самаре рассказали об упадке крупнейших отелей
В Самарской губдуме обсудили создание условий для развития гостиничного бизнеса в регионе.  Бизнес
323
20 марта 2019  15:26
В Москве открылась 9-я выставка для предприятий торговли и представителей ресторанно-гостиничного бизнеса.
Региональная символика "Самарский продукт" и "Сделано в Самарской области" на METRO EXPO в Москве
В Москве открылась 9-я выставка для предприятий торговли и представителей ресторанно-гостиничного бизнеса.    Бизнес
362
Весь список


Новости компаний
1 апреля 2019  10:33
В 2019 году энергетики «Самарских РС» установят более 1500 птицезащитных устройств
В 2019 году энергетики «Самарских РС» установят более 1500 птицезащитных устройств
Завершить все мероприятия по защите птиц планируется до конца сентября. Новости компаний
219
31 марта 2019  15:23
Беспроводные ЗУ используют электромагнитную индукцию для зарядки смартфона.
Что произошло с AirPower на самом деле
Беспроводные ЗУ используют электромагнитную индукцию для зарядки смартфона.  Новости компаний
291
30 марта 2019  14:13
Самолёт призван заменить украинские Ан-26.
Самолет Ил-112В совершил первый полет
Самолёт призван заменить украинские Ан-26. Новости компаний
526
29 марта 2019  23:04
Реструктуризация компании в Дубаи - особенности
 Для изменения структуры и масштабов, а также видов деятельности компании для обеспечения эффективного формирования и распределения, использования... Новости компаний
71
Весь список
IT и Коммуникации
28 марта 2019  20:02
Что нужно сделать с компьютером перед сдачей его в ремонт?
 Компьютеры плотно укоренились в квартирах всего мира. И это неудивительно, потому-то эта чудо-машина оказалась по-настоящему незаменимой вещью.  IT и Коммуникации
81
20 марта 2019  13:40
Комплексный интернет-маркетинг - удобно и результативно
 Для тех, кто не сталкивался с интернет-маркетингом, не имеет к нему никакого отношения, понимание дел кардинально отличается от реальной картины.  IT и Коммуникации
111
11 февраля 2019  10:33
Причины популярности киберспорта и турниров КС ГО
Причины популярности киберспорта и турниров КС ГО
 С каждым годом киберспорт активно развивается, поэтому его популярность растёт. Появляется много новых спонсоров, готовых оплачивать соревнования.  IT и Коммуникации
294
Весь список
Транспорт
2 апреля 2019  13:25
В Самарской области сняли вместительные автобусы с сообщения
В Самарской области сняли вместительные автобусы с сообщения "Самара - Тольятти"
Пассажиры недовольны.  Транспорт
84
2 апреля 2019  11:32
В 2019 будет расширен подъезд к Кировскому мосту в Самаре
В 2019 будет расширен подъезд к Кировскому мосту в Самаре
После ремонта дорога в этом месте станет четырехполосной. Транспорт
130
1 апреля 2019  16:56
В этом году первое место заняло бронирование на сумму в четыре раза больше прошлогоднего рекорда.
Определена стоимость самого дорогого авиабилета из-за рубежа в Россию
В этом году первое место заняло бронирование на сумму в четыре раза больше прошлогоднего рекорда.  Транспорт
270
1 апреля 2019  13:19
В Самаре введено временное ограничение движения для большегрузного транспорта
В Самаре введено временное ограничение движения для большегрузного транспорта
Ограничение введено до 30 апреля. Транспорт
332
Весь список
Предпринимательство
23 марта 2019  11:32
Как открыть свой магазин?
 Сегодня о собственном бизнесе мечтает большое количество людей. Причём осуществить эту идею реально. Главное, знать о некоторых нюансах. Предпринимательство
118
25 февраля 2019  19:26
Вывески рекламные и их изготовление
 Вывески - это таблички, размещенные на фасадах зданий, которые несут информацию о расположенных в нем организациях.  Предпринимательство
205
12 февраля 2019  10:39
Обзор рынка металлопроката
 Металлический прокат успешно используется в машиностроении и разных строительных мероприятиях. Предпринимательство
232
Весь список
Видео
29 марта 2019  11:00
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина.
В стране
275
28 марта 2019  11:46
Александр Самедов: Я не вернусь в
Александр Самедов: Я не вернусь в "Спартак"!
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова.
Спорт в регионе
4809
22 марта 2019  13:08
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь.
В мире
4763
21 марта 2019  12:39
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс.
Благоустройство региона
556
18 марта 2019  12:29
Логотип самарский продукт
Логотип "Самарский продукт" начал появляться на товарах местных производителей
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг.
Экономика региона
847
18 марта 2019  12:23
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров.
Социум
820
Весь список

Фоторепортажи
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
398
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
1037
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
1048
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
2032
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
2307
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
1382
Весь список

Мероприятия
В Самаре завершается XXV региональная олимпиада в области искусства «Содружество. Евразийские art-диалоги»
Чем заняться на этой неделе в Самаре?
С 17 по 27 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета пройдет ежегодный оперный фестиваль
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные