Увеличено количество муниципальных автобусов, обслуживающих Красноглинский район Самары

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С 29 октября прекращена работа маршрутных такси № 1 и № 210. Как сообщили в городском Департаменте транспорта, прекращение работы «маршруток» произошло по инициативе коммерческого перевозчика, без уведомления профильного департамента.С целью недопущения ухудшения транспортного обслуживания жителей Красноглинского района оперативно приняты меры по увеличению выхода на маршруты муниципальных автобусов в соответствии с пассажиропотоком, который обслуживался маршрутными такси.Так, на «маршрутках» 1к работало 5 единиц транспорта малой вместимости (20 мест), которые следовали до Железнодорожного вокзала. Данный маршрут полностью дублирует льготный муниципальный маршрут № 1, на который добавлен дополнительный подвижной состав. С сегодняшнего дня на нем работает 14 единиц.Маршрутное такси № 210 обслуживалось 10-ю единицами транспорта малого класса (20 мест), они следовали до автостанции «Аврора». На участке от пос. Управленческий до станции метро «Кировская» маршрут дублирует льготный муниципальный маршрут № 51.Сейчас добраться из пос. Управленческий до автостанции «Аврора» можно на автобусе № 51 с пересадкой на автобус № 45 на Московском шоссе или на автобус № 75 на площади Кирова, сообщает горадминистрация.В настоящее время прорабатывается вопрос введения пересадочного билета для обеспечения льготного проезда пассажиров, следующих от пос. Управленческий до автостанции «Аврора».Таким образом, на сегодняшний день Красноглинский район обслуживают 3 льготных муниципальных маршрута, на которых суммарно работают 44 автобуса:- № 1 – 14 автобусов;- № 50 – 20 автобусов;- № 51 – 10 автобусов.Ситуация с транспортным обслуживанием Красноглинского района находится на контроле Департамента транспорта. В ежедневном режиме ведётся мониторинг пассажирских перевозок, для жителей работает телефон «горячей линии» 8 (846) 207-70-11, официальный аккаунт Департамента транспорта в социальной сети Twitter: https://twitter.com/DTransporta .Фото pixabay.com