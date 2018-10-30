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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Увеличено количество муниципальных автобусов, обслуживающих Красноглинский район Самары

30 октября 2018 10:38
128
Увеличено количество муниципальных автобусов, обслуживающих Красноглинский район Самары
В настоящее время прорабатывается вопрос введения пересадочного билета.

С 29 октября прекращена работа маршрутных такси № 1 и № 210. Как сообщили в городском Департаменте транспорта, прекращение работы «маршруток» произошло по инициативе коммерческого перевозчика, без уведомления профильного департамента.
С целью недопущения ухудшения транспортного обслуживания жителей Красноглинского района оперативно приняты меры по увеличению выхода на маршруты муниципальных автобусов в соответствии с пассажиропотоком, который обслуживался маршрутными такси.

Так, на «маршрутках» 1к работало 5 единиц транспорта малой вместимости (20 мест), которые следовали до Железнодорожного вокзала. Данный маршрут полностью дублирует льготный муниципальный маршрут № 1, на который добавлен дополнительный подвижной состав. С сегодняшнего дня на нем работает 14 единиц.
Маршрутное такси № 210 обслуживалось 10-ю единицами транспорта малого класса (20 мест), они следовали до автостанции «Аврора». На участке от пос. Управленческий до станции метро «Кировская» маршрут дублирует льготный муниципальный маршрут № 51.
Сейчас добраться из пос. Управленческий до автостанции «Аврора» можно на автобусе № 51 с пересадкой на автобус № 45 на Московском шоссе или на автобус № 75 на площади Кирова, сообщает горадминистрация.

В настоящее время прорабатывается вопрос введения пересадочного билета для обеспечения льготного проезда пассажиров, следующих от пос. Управленческий до автостанции «Аврора».
Таким образом, на сегодняшний день Красноглинский район обслуживают 3 льготных муниципальных маршрута, на которых суммарно работают 44 автобуса:
- № 1 – 14 автобусов;
- № 50 – 20 автобусов;
- № 51 – 10 автобусов.

Ситуация с транспортным обслуживанием Красноглинского района находится на контроле Департамента транспорта. В ежедневном режиме ведётся мониторинг пассажирских перевозок, для жителей работает телефон «горячей линии» 8 (846) 207-70-11, официальный аккаунт Департамента транспорта в социальной сети Twitter: https://twitter.com/DTransporta .


Фото pixabay.com
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