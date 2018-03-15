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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Скоростных рейсов Самара-Сызрань по Волге в этом году не будет

15 марта 2018 12:36
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Скоростных рейсов Самара-Сызрань по Волге в этом году не будет
Это связано с запретом подходов судов к причальной инфраструктуре Сызрани.

В навигацию 2018 года "Самарское речное пассажирское предприятие" не планирует организацию переправы между Самарой и Сызранью, пишет Самру.ру.

"В связи с представлением Сызранской транспортной прокуратуры о запрете подходов судов к причальной инфраструктуре г.о. Сызрани, работа скоростного маршрута Самара - Сызрань невозможна", - сообщили представители СРПП в своем твиттере сегодня, 15 марта.

Напомним, переправа некоторое время действовала в 2016 году и 2017 году.

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