С 9 декабря назначен новый пассажирский поезд Самара-Казань
17 сентября 2018 12:36
923
В Самарской области с 2015 года ведется активное развитие железнодорожного туризма и пассажирских сообщений между городами поездами дальнего следования и пригородными поездами.
С 9 декабря назначен новый пассажирский поезд №126/125 сообщением Самара-Казань формирования Куйбышевского филиала АО «ФПК» и на него уже открыты продажа билетов.
Новый маршрут позволит в последствии частью нового и очень перспективного туристического продукта, который был обозначен на заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации от Приволжского федерального округа, прошедшем в городе Москве 12 сентября 2018 года на территории полномочного представительства Губернатора Самарской области при Президенте и Правительстве Российской Федерации. Стоимость поездки по маршруту «Москва-Самара-Казань-Москва» в поездках в «купе» может составить от 3969 рублей.
По мнению врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаила Мальцева «Этот маршрут будет пользоваться популярностью и позволит сократить транспортные расходы при формировании на его базе новых турпродуктов».
Поезд отправляется ежедневно из Самары в 19 часов 26 минут и прибывает в Казань в 6 часов 20 минут, время в пути составляет 10 часов 54 минуты. Из Казани поезд отправляется в 21 час 20 минут и прибывает в Самару в 7 часов 40 минут, время в пути составляет 10 часов 20 минут.
Новый пассажирский поезд Самара - Казань делает остановки на станциях: Чапаевск, Безенчук, Сызрань - 1, Ульяновск-Центральный, Буа, Зеленый Дол.
В составе поезда купейные и плацкартные вагоны.
Приобрести проездные документы можно во всех билетных кассах дальнего следования на железнодорожных вокзалах и через интернет.
Подробную информацию о маршрутах, графике движения поездов дальнего следования и о стоимости билетов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД»/Пассажирам, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и по бесплатному телефону: 8 (800) 775-00-00.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
17 сентября 2018 14:07
Он поблагодарил полпреда за внимание к региону. Экономика региона
91
15 сентября 2018 11:37
Основной объем урожая уже находится в закромах. Экономика региона
340
14 сентября 2018 23:23
НПО "Сатурн" и "ОДК-Климов" предложили отечественные аналоги. Экономика региона
398
Финансы и Банки
15 сентября 2018 16:25
Повышение пенсионного возраста, по прогнозам Банка России, положительно повлияет на темпы роста ВВП в 2019–2021 годах. Финансы и Банки
328
14 сентября 2018 17:56
Финансы и Банки
275
14 сентября 2018 16:09
Повышение ключевой ставки ЦБ и продление моратория на закупки валюты на открытом рынке привело к резкому укреплению курса рубля. Финансы и Банки
297
Строительство
17 сентября 2018 13:27
Об этом сообщил глава регионального минстроя. Строительство
125
11 сентября 2018 09:36
В мэрии Самары еще надеются, что компания устранит накопившиеся на десятках листов замечания. Строительство
270
6 сентября 2018 12:58
Гендиректор АО "Особая экономическая зона Тольятти" считает, что это новая транспортная нить для области. Строительство
362
Новости
|
02.08.2018
С помощью обрабатывающих горизонтально-фрезерных станков с программируемым...
|
02.08.2018
Ручные лебедки стали неотъемлемой частью выполнения многих процессов на...
|
29.07.2018
На строительном рынке появляется все больше новых и современных...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
591
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1865
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1791
Бизнес
13 сентября 2018 21:51
Созданием многоразовой ракеты займётся российская частная космическая компания S7 Space. Бизнес
378
13 сентября 2018 21:26
Бизнес
453
10 сентября 2018 18:48
Изначально Veolia c РФПИ планировали приобрести миноритарную долю в компании, но и эти переговоры приостановлены. Бизнес
391
Новости компаний
14 сентября 2018 09:25
Пленарное заседание собрало свыше 140 представителей научного сообщества. Новости компаний
176
13 сентября 2018 21:32
На машины будут наносить специальные противоугонные идентификаторы. Новости компаний
449
13 сентября 2018 19:57
Новости компаний
249
13 сентября 2018 14:51
У существовавшей в рамках группы компании New Travelers, которая по-прежнему может отправлять туристов за границу, появился новый владелец. Новости компаний
276
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
530
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
414
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
387
Транспорт
17 сентября 2018 12:36
Время в пути в Казань составляет 10 часов 54 минуты. Транспорт
922
17 сентября 2018 11:25
На долю этих городов пришлось более четверти трафика на внутренних воздушных линиях. Транспорт
182
17 сентября 2018 10:56
Всего на дорогах Самарской области работают более 900 камер. Транспорт
173
16 сентября 2018 10:47
Раньше запуск планировался в середине сентября. Транспорт
361
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
331
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
14956
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
404
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
563
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
661
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1025
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
564
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
663
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1631
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1174
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1253
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1213
Мероприятия