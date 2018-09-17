С 9 декабря назначен новый пассажирский поезд Самара-Казань

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В Самарской области с 2015 года ведется активное развитие железнодорожного туризма и пассажирских сообщений между городами поездами дальнего следования и пригородными поездами.С 9 декабря назначен новый пассажирский поезд №126/125 сообщением Самара-Казань формирования Куйбышевского филиала АО «ФПК» и на него уже открыты продажа билетов.Новый маршрут позволит в последствии частью нового и очень перспективного туристического продукта, который был обозначен на заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации от Приволжского федерального округа, прошедшем в городе Москве 12 сентября 2018 года на территории полномочного представительства Губернатора Самарской области при Президенте и Правительстве Российской Федерации. Стоимость поездки по маршруту «Москва-Самара-Казань-Москва» в поездках в «купе» может составить от 3969 рублей.По мнению врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаила Мальцева «Этот маршрут будет пользоваться популярностью и позволит сократить транспортные расходы при формировании на его базе новых турпродуктов».Поезд отправляется ежедневно из Самары в 19 часов 26 минут и прибывает в Казань в 6 часов 20 минут, время в пути составляет 10 часов 54 минуты. Из Казани поезд отправляется в 21 час 20 минут и прибывает в Самару в 7 часов 40 минут, время в пути составляет 10 часов 20 минут.Новый пассажирский поезд Самара - Казань делает остановки на станциях: Чапаевск, Безенчук, Сызрань - 1, Ульяновск-Центральный, Буа, Зеленый Дол.В составе поезда купейные и плацкартные вагоны.Приобрести проездные документы можно во всех билетных кассах дальнего следования на железнодорожных вокзалах и через интернет.Подробную информацию о маршрутах, графике движения поездов дальнего следования и о стоимости билетов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД»/Пассажирам, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и по бесплатному телефону: 8 (800) 775-00-00.