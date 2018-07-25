С 26 июля «Аэрофлот» повысит цены на авиабилеты
25 июля 2018 13:36
125
Авиабилеты в России в скором времени должны «неизбежно подорожать», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо «Аэрофлота» турагентам. Причиной скачка цен стал рост цен на авиационное топливо на 20% этой весной.
Из письма «Аэрофлота» следует, что авиакомпания повысит топливный сбор уже с 26 июля на всех внутренних рейсах. Для комфорт- и экономкласса повышение составит 200 руб., для бизнес-класса — 400 руб.
Несмотря на то, что в «Аэрофлоте» отказались официально прокомментировать эти данные, получение письма подтвердили крупные сервисы бронирования билетов — OneTwoTrip и Biletix. Помимо отечественного «Аэрофлота» о росте топливных сборов заявили и действующие на российском рынке иностранные компании, например Qatar Airways. Согласно словам источников издания на туристическом рынке, авиакомпании предупредили операторов о росте цен на €20–40 на международных рейсах. По оценке собеседника «Коммерсанта», при продолжении этой тенденции билеты в пакетных турах могут подорожать к зиме на 10%.
О том, что рост цен на топливо может привести к скачку цен на билеты, авиаперевозчики в начале лета предупреждали правительство. Тогда к вице-премьеру Максиму Акимову с открытым письмом обратилась Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входит 27 авиакомпаний. В письме указывалось, что только за 2017 год авиакеросин в среднем подорожал более чем на 23%, эта же тенденция продолжилась и в 2018 году. Из-за этого авиакомпании могут быть вынуждены пойти на «непопулярные меры компенсирующего характера», а именно на введение дополнительного топливного сбора, предупредили АВЭТ. Эта мера, заключили авторы письма, «негативно скажется на доступности авиаперевозок для потребителей». Для решения этой проблемы авиаперевозчики попросили подключить к анализу роста цен на авиакеросин ФАС, пишет РБК.
ФАС уже привлекалась к изучению ситуации на рынке авиатоплива. В 2017 году антимонопольная служба провела проверку после жалобы авиакомпании S7 на резкий рост цен на керосин. «Нефтяников всего три организации — «Роснефть», «Газпром нефть» и ЛУКОЙЛ — все, больше никого нет. Я считаю, что это сговор», — заявляла совладелица компании Наталья Филева. Однако ФАС в действиях нефтяников нарушений не нашла. «Мы пока каких-то злоупотреблений на рынке не видим. Все связано с балансом спроса и предложения на рынке», — прокомментировал ситуацию начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
24 июля 2018 10:12
За время стажировки участники программы посетили сессии по отраслевым тематикам Минпромторга. Экономика региона
168
23 июля 2018 14:17
Экономисты сравнили зарплаты в долларах в России, странах СНГ и Восточной Европы, а также в Китае и Бразилии в терминах паритета покупательной способности валют... Экономика региона
300
23 июля 2018 11:57
Оборот розничной торговли в Тольятти за 6 месяцев также увеличился. Экономика региона
258
Финансы и Банки
25 июля 2018 13:40
В Самарской области обязательства перед 42 тыс. вкладчиков составляют около 15,6 млрд рублей. Финансы и Банки
143
25 июля 2018 00:40
Курс российского рубля резко снизился на фоне заявления Дональда Трампа о возможном вмешательстве России в предстоящие в США выборы. Финансы и Банки
612
24 июля 2018 14:42
С новым сервисом расчеты между компаниями стали такими же простыми, как переводы с карты на карту. Финансы и Банки
263
Строительство
20 июля 2018 12:44
Чтобы всё-таки сдать объект, региональные власти попросили помощи у Министерства здравоохранения РФ. Строительство
326
19 июля 2018 20:56
Строительство
488
18 июля 2018 10:49
196 военнослужащих реализовали право на постоянное жилье. Строительство
290
Новости
|
СРЗУ — представляет собой графическую схему, которая отражает границы и другие...
|
22.06.2018
Для всех, кого интересует профессиональное строительство частных и коммерческих,...
|
Использование строительного и промышленного оборудования важно на многих...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
433
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1662
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1625
Бизнес
24 июля 2018 22:39
Монополия хочет стать лидером среди билетных агрегаторов, но ей будет сложно конкурировать с технологичными компаниями, полагает эксперт. Бизнес
528
23 июля 2018 21:35
Журнал РБК разобрался, как и почему оно продолжает процветать. Бизнес
343
Новости компаний
25 июля 2018 13:27
Завод гордится своими производственными традициями. Новости компаний
114
24 июля 2018 13:42
Гособвинение закончило оглашать материалы уголовного дела. Новости компаний
343
23 июля 2018 21:25
По словам оператора проекта, такие прогнозы преждевременны. Новости компаний
358
23 июля 2018 20:09
Телеканал закрыл его программу в рамках «стратегии снижения агрессивного и провокационного контента». Новости компаний
410
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
318
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
274
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
264
Транспорт
25 июля 2018 13:36
Рост цен на авиатопливо и связанное с ним подорожание билетов коснется и пассажиров других авиакомпаний. Транспорт
124
25 июля 2018 11:19
Изменения произошли по требованию транспортного прокурора на станциях Сызрань-1 и Сызрань-город. Транспорт
126
25 июля 2018 11:04
В мероприятии примут участие представители Министерства транспорта и автомобильных дорог региона. Транспорт
116
24 июля 2018 17:24
С 10:00 25 июля до 06:00 28 июля. Транспорт
424
Видео
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
777
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
591
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
631
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
802
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
2388
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2825
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1263
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1195
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2919
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1983
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3145
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
453
Мероприятия