Рост продаж электронных билетов в 2018 году на Куйбышевской ЖД составил 27%

103

За 7 месяцев 2018 года на Куйбышевской железной дороге оформлено 1,6 млн электронных билетов через Интернет на поезда дальнего следования. Это на 27% превышает результаты аналогичного периода прошлого года.Рост электронных продаж связан с активным развитием онлайн-сервисов для пассажиров. Так, в 2017 году пассажиры получили возможность оформлять на сайте ОАО «РЖД» билеты в Калининградскую область, проездные документы для маломобильных пассажиров-колясочников, услуги предварительного заказа питания в дорогу. Кроме того, в текущем году на сайте ОАО «РЖД» появилась услуга оформления электронных квитанций на перевозку багажа, дополнительную ручную кладь и перевозку домашних питомцев.