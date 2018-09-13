Рост перевозок пассажиров двухэтажными поездами за 8 месяцев составил почти 44%

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В январе – августе 2018 года двухэтажными поездами АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») воспользовались порядка 3,2 млн пассажиров. Это на 43,9 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в августе поездки в двухэтажных поездах совершили свыше 490,0 тыс. пассажиров (+ 21,7 % к августу 2017 года).В настоящее время 11 пар двухэтажных поездов курсируют по 8 маршрутам: из Москвы в Адлер, Воронеж, Казань, Кисловодск, Самару, Санкт-Петербург, а также в Адлер из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Наиболее популярными направлениями являются Москва – Адлер, Москва – Воронеж, Москва – Самара и Москва – Санкт-Петербург.Двухэтажный поезд позволяет перевозить за рейс почти в 2 раза больше пассажиров, чем одноэтажный состав.В парке АО «ФПК» в настоящее время – 336 двухэтажных вагонов различных типов (СВ, купейные, купейные штабные, с местами для сидения, а также вагоны-рестораны). Они оборудованы, в частности, современными системами климат-контроля, биотуалетами и мультимедийными комплексами. В вагонах СВ каждое место оборудовано ЖК-дисплеем, доступ в купе осуществляется на основе индивидуальных магнитных ключ-карт.Все двухэтажные поезда адаптированы для людей с ограниченной мобильностью. В штабных вагонах, где предусмотрено специально оборудованное купе увеличенной площади, есть подъемные устройства. Вся необходимая информация продублирована азбукой Брайля, сообщает КбшЖД.