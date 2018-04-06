Я нашел ошибку
Главные новости: 
Самарская команда «Молодежки ОНФ» помогает в проведении ремонта в оздоровительном центре
Самарская команда «Молодежки ОНФ» помогает в проведении ремонта в оздоровительном центре
В Самаре начнут работать терминалы в отделах судебных приставов Изменение вводится с 10 апреля.
В Самаре начнут работать терминалы в отделах судебных приставов
В центре Самары машина загорелась после ДТП Из-за аварии стояли трамваи.
В центре Самары машина загорелась после ДТП
Пьяный конфликт между мужчинами в Жигулевске привел к смерти одного из оппонентов
Пьяный конфликт между мужчинами в Жигулевске привел к смерти одного из оппонентов
Гостей Чемпионата мира по футболу-2018 будут обслуживать 31 вокзальный комплекс в 11 городах.
Гостей Чемпионата мира по футболу-2018 будут обслуживать 31 вокзальный комплекс в 11 городах.
Легкоатлетический забег в честь Дня космонавтики пройдет в Самаре
Легкоатлетический забег в честь Дня космонавтики пройдет в Самаре
Автомобильный парк СКС обновляется: 23 новые машины вышли на линию.
Автомобильный парк СКС обновляется: 23 новые машины вышли на линию
Сбербанк снизил ставки по кредитованию для малого бизнеса
Сбербанк снизил ставки по кредитованию для малого бизнеса
сегодня  Пятница, 6 апреля, 12:46
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +7 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 06/04:
USD 57.58
-0.18
EUR 70.59
-0.37
Искать
Новости /  Экономика /  Транспорт  

Речные перевозки в Самаре подорожают

6 апреля 2018 09:40
106
Речные перевозки в Самаре подорожают
Также увеличится стоимость провоза багажа и животных.

В субботу, 7 апреля, в Самаре изменится стоимость проезда на речном транспорте. В среднем тариф вырастет на 5-10 рублей. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Например, если в 2017 году проезд по маршруту Самара — Рождествено на теплоходе в одну сторону стоил 70 рублей, то теперь билет будет стоить 80 рублей. До Поляны Фрунзе можно будет доехать за 70 рублей, до Подгор и Гавриловой поляны — за 95 рублей, в Зольное — за 140 рублей, пишет 63.ру.

— Тариф на один из самых популярных маршрутов Самара — Ширяево составит 110 рублей. Билет до Винновки будет стоить 110–120 рублей, — рассказали представители предприятия.
Также увеличится стоимость провоза багажа и животных — до 60 рублей. За велосипед придется заплатить 110 рублей. Посмотреть все тарифы можно на сайте предприятия.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
30 марта 2018  09:56
В казну Самары из вышестоящих бюджетов добавили 4,8 млрд рублей
В казну Самары из вышестоящих бюджетов добавили 4,8 млрд рублей
Большая часть из них - субвенции для сферы образования. Экономика региона
260
29 марта 2018  17:15
У Владимира Махлая есть претензии не только к кандидатам в президенты и депутатам парламента, но и к топ-менеджерам ТОАЗа и даже собственному сыну Сергею
У Владимира Махлая есть претензии не только к кандидатам в президенты и депутатам парламента, но и к топ-менеджерам ТОАЗа и даже собственному сыну Сергею
  Основной владелец и экс-президент ПАО «Тольяттиазот» Владимир Махлай, скрывающийся от российских и правоохранительных и судебных органов в Лондоне,... Экономика региона
483
28 марта 2018  16:52
ЛУКОЙЛ сейчас одна из самых прозрачных и понятных компаний в России, и ее акции — хорошая дивидендная бумага высокого качества. Но это не означает, что ЛУКОЙЛ будет расти и дальше, все-таки инвесторы смотрят не только на качество компании, но и на ее теку
ЛУКОЙЛ стал самой дорогой нефтегазовой компанией России
ЛУКОЙЛ сейчас одна из самых прозрачных и понятных компаний в России, и ее акции — хорошая дивидендная бумага высокого качества. Но это не означает, что ЛУКОЙЛ... Экономика региона
296
Весь список
Финансы и Банки
6 апреля 2018  11:21
Сбербанк снизил ставки по кредитованию для малого бизнеса
Сбербанк снизил ставки по кредитованию для малого бизнеса
Также клиентам малого бизнеса доступно финансирование на приобретение недвижимости в коммерческих целях. Финансы и Банки
76
5 апреля 2018  11:25
Сбербанк снизит ставку для заемщиков, сдающих отчетность из «1С: Бухгалтерия 8»
Сбербанк снизит ставку для заемщиков, сдающих отчетность из «1С: Бухгалтерия 8»
Акция действует с 4 апреля по октябрь 2018 года. Финансы и Банки
186
4 апреля 2018  16:54
Программа благотворительного марафона включает забег на дистанцию 4,2 км (такая же дистанция в программе инклюзивного марафона), забеги на дистанции 10 км и 21,1 км (одновременные старты).
Сбербанк объявил регистрацию на Зеленый марафон «Бегущие сердца»
Программа благотворительного марафона включает забег на дистанцию 4,2 км (такая же дистанция в программе инклюзивного марафона), забеги на дистанции 10 км и... Финансы и Банки
244
Весь список
Строительство
5 апреля 2018  10:36
Вопрос строительства крематория в Самаре пересмотрят Будет собрана рабочая группа.
Вопрос строительства крематория в Самаре пересмотрят
Будет собрана рабочая группа. Строительство
221
4 апреля 2018  09:49
В Самаре рабочие завершают строительство двухуровневой развязки на пересечении улиц Ташкентской и Демократической
В Самаре рабочие завершают строительство двухуровневой развязки на пересечении улиц Ташкентской и Демократической
Ее обустраивают вместо кольцевого пересечения. Строительство
505
3 апреля 2018  12:43
Глава Самары после жалоб жителей выедет на место строительства крематория
Глава Самары после жалоб жителей выедет на место строительства крематория
Жители Рубежного боятся, что крематорий испортит природную среду в поселке. Строительство
344
Весь список

Новости

Виды и особенности термоматов
03.04.2018
Виды и особенности термоматов
 Для быстрого и качественного затвердевания асфальтового покрытия необходима...
Преимущества и недостатки пластиковых окон
03.04.2018
Преимущества и недостатки пластиковых окон
 Пластиковые окна становятся популярнее с каждым годом. Прежде, чем устанавливать...
Готовые проекты домов – экономично и практично
30.03.2018
Готовые проекты домов – экономично и практично
 Современный ритм жизни побуждает все большую часть населения задуматься о...
Все новости →
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
200
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1399
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1328
Весь список
Бизнес
12 февраля 2018  17:42
Основные преимущества использования программы 1С
Основные преимущества использования программы 1С
 Программа 1С - специализированный бухгалтерский продукт с огромными функциональными возможностями. Бизнес
282
1 февраля 2018  15:06
Кадровый консалтинг и его роль в деятельности предприятий
 Руководство любого предприятия в условиях постоянно ужесточающейся конкуренции всегда ищет пути улучшения эффективности и результативности его... Бизнес
324
25 января 2018  23:01
Член правления компании «Сибур» Кирилл Шамалов расстался с главой фонда «Национальное интеллектуальное развитие» Катериной Тихоновой.
Bloomberg узнал о расставании Кирилла Шамалова и Катерины Тихоновой
Член правления компании «Сибур» Кирилл Шамалов расстался с главой фонда «Национальное интеллектуальное развитие» Катериной Тихоновой.   Бизнес
960
Весь список


Новости компаний
5 апреля 2018  11:34
Компания «Газпром газораспределение Самара» перешла на усиленный режим работы в период паводка
Компания «Газпром газораспределение Самара» перешла на усиленный режим работы в период паводка
Под особым контролем находятся газопроводы, расположенные вблизи социально-значимых объектов. Новости компаний
133
2 апреля 2018  13:36
Спецпредложения при покупке Chevrolet NIVA продлены до конца апреля В программах участвуют все официальные дилеры ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» в РФ.
Спецпредложения при покупке Chevrolet NIVA продлены до конца апреля
В программах участвуют все официальные дилеры ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» в РФ. Новости компаний
281
29 марта 2018  17:39
Услуга проверки на прослушку
Услуга проверки на прослушку
  Проверка на прослушку  - достаточно востребованная услуга. Профессионалы детективного агентства Флагман всегда помогут вам На сайте вы сможете более... Новости компаний
85
29 марта 2018  10:04
Самарские энергетики провели рейды по выявлению случаев хищения Они прошли с проверкой по поселку Безенчук и селу Заволжье.
Самарские энергетики провели рейды по выявлению случаев хищения
Они прошли с проверкой по поселку Безенчук и селу Заволжье. Новости компаний
420
Весь список
IT и Коммуникации
29 марта 2018  17:46
Преимущества системы ГЛОНАСС
Преимущества системы ГЛОНАСС
 ГЛОНАСС - уникальная система мониторинга, которая достаточно популярна и востребована. IT и Коммуникации
75
24 января 2018  16:42
Продвижение сайтов и другие услуги - Puslapiu kurimas
Продвижение сайтов и другие услуги - Puslapiu kurimas
 Для всех, кого интересует профессиональное создание сайтов в сети интернет, а также СЕО-услуги, будет весьма полезен сайт  Puslapiu kurimas .  IT и Коммуникации
307
25 ноября 2017  10:09
Обзор наушников Sennheiser GSP 350
Обзор наушников Sennheiser GSP 350
 Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
413
Весь список
Транспорт
6 апреля 2018  09:40
Речные перевозки в Самаре подорожают
Речные перевозки в Самаре подорожают
Также увеличится стоимость провоза багажа и животных. Транспорт
106
5 апреля 2018  14:03
ООО «Самараавтогаз» на пять лет возьмет в аренду автопарк МП «Пассажиравтотранс»
ООО «Самараавтогаз» на пять лет возьмет в аренду автопарк МП «Пассажиравтотранс»
Такое решение принято, чтобы помочь предприятию рассчитаться с долгами.  Транспорт
279
5 апреля 2018  13:44
Дорожные службы подготовили к паводку федеральные трассы в районе Сызрани
Дорожные службы подготовили к паводку федеральные трассы в районе Сызрани
Дорожники круглосуточно контролируют уровень воды в водоемах. Транспорт
152
5 апреля 2018  09:27
На Ново-Садовой в Самаре встали трамваи Это объясняют отсутствием напряжения.
На Ново-Садовой в Самаре встали трамваи
Это объясняют отсутствием напряжения. Транспорт
169
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1520
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
872
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
783
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1691
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
974
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1077
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1659
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
1014
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4320
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2441
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2931
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2809
Весь список

Мероприятия
Легкоатлетический забег в честь Дня космонавтики пройдет в Самаре
В Самаре состоится Второй областной фестиваль дружбы славянских народов
В Самарском государственном социально - педагогическом университете состоялся день молодого донора
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Популярное
за сегодня

Елена Лапушкина руководителям УК: «Возвращаемся к старой доброй традиции – пешему обходу районов»

322

В Китае решили ежемесячно платить старикам за решение развеять свой прах после смерти над морем

276

Дмитрий Азаров принял участие в заседание Госсовета РФ в Кремле

239
за неделю

Самарцев серьезно напугал громкий хлопок и дым, который повалил из окон многоэтажки на Ново-Садовой

2888

Строительство крематория планируется на территории Волжского района

1605

В зону аккредитации ЧМ-2018 в Самаре пустят 5 тысяч машин

1284
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Апрель 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда