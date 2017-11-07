РЖД приостановила продажу билетов в плацкарт с 1 января
Компания РЖД временно приостановила продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования отправлением с 1 января 2018 года, пишет "ФедералПресс".
Продажи категории билетов «скоростной», в том числе на поезда «Сапсан», будут осуществляться в обычном режиме. Приостановка продаж связана с ожиданием решения Федеральной антимонопольной службы «по уровню тарифов на пассажирские перевозки на следующий год».
Если новые тарифы будут отличаться от ранее установленных, пассажирам будет компенсирована разница в стоимости или предложен бесплатный возврат билетов, отметили в пресс-службе компании.
Как ранее сообщал «ФедералПресс», 31 октября ФАС предложила снизить на 10 % тарифы на проезд в общих и плацкартных вагонах. В Татарстане антимонопольная служба заподозрила дочку РЖД в завышении стоимости билетов на пассажирские поезда Москва-Казань и Казань-Москва.
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