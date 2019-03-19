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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Первый поезд с обновленным плацкартным вагоном отправился по маршруту

19 марта 2019 09:03
97
Первый поезд с обновленным плацкартным вагоном отправился по маршруту
В новом вагоне каждое спальное место можно превратить в «капсульное».

Первый поезд с модернизированным плацкартным вагоном, где для каждого пассажира организовано личное пространство, отправился накануне в путь, по маршруту Ростов-на-Дону – Москва, сообщило агентство ТАСС. Отмечается, что в новом вагоне каждое спальное место можно превратить в «капсульное», с помощью штор и перегородок.

Кроме того, в обновленном вагоне предусмотрены диваны с подголовниками, индивидуальное освещение, электрические розетки и USB-порты. Обивочные ткани изготовлены из износо- и огнестойких материалов. В туалете оборудованы гигиенический душ, автоматический кран и дозатор мыла, сушилка для рук, а также столик для пеленания младенцев.

Модернизированный плацкартный вагон будет курсировать в составах двух фирменных поездов: Ростов-на-Дону – Москва и Анапа-Москва.
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