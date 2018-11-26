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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Первые автомобили водителей Самарской области – LADA, Renault и Chevrolet

26 ноября 2018 11:57
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Первые автомобили водителей Самарской области – LADA, Renault и Chevrolet
На автомобиле производства ВАЗ продолжают ездить 30% респондентов.

70% самарских водителей начинали ездить на отечественной LADA – такие данные получили эксперты «Авито Авто», изучив результаты опроса местных автолюбителей. Следом расположились Renault и Chevrolet. Интересно, что на автомобиле производства ВАЗ продолжают ездить 30% респондентов.

Согласно исследованию Авито, LADA была первым автомобилем у 70% жителей Самарской области. Второе и третье места с большим отставанием разделили Renault и Chevrolet (по 3%). На каждую из остальных марок приходится не более 2% ответов.

В целом по России первую тройку автомобилей, за руль которых впервые в жизни сели респонденты, образовали LADA (44%), Toyota (6%) и «Москвич» (4%).
В настоящее время, согласно опросу, большинство водителей Самарской области – 30% – ездят на LADA. В целом по России LADA также популярнее всего – 14%.

Фото pixabay.com

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