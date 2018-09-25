На магистрали Центральной в Самаре обустроят шесть полос для движения и два дублера
25 сентября 2018 13:53
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Проект планировки территории, которая станет продолжением проспекта Карла Маркса в Самаре, готов. Об этом 63.ru рассказали в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
— Проектирование магистрали «Центральной» (от выезда из Самары до проспекта Кирова) подразумевает обустройство шести полос движения и двух дублеров на проезжей части, — сообщили 63.ru в Минтрансе.
Уже в 2019 году власти рассчитывают получить федеральные деньги на строительство участка магистрали «Центральной» от Ракитовского шоссе до обводной дороги. К работе также планируют привлечь инвестора. Но из-за этого проезд по дороге собираются сделать платным. По предварительным расчетам, тариф для легкового транспорта составит 79 рублей. Водителям грузовых машин предстоит платить 237 рублей.
Фото pixabay.com
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