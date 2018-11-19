На информационных табло на Московском шоссе в Самаре начали размещать информацию о ДТП
19 ноября 2018 13:45
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На информационных табло, размещенных на Московском шоссе, теперь стала появляться информация о ДТП. Об этом сообщили граждане в социальных сетях. Так, в выходные на табло разместили информацию о ДТП на пути следования с рекомендацией искать пути объезда.
Аналогичные информационные табло теперь заработали и на остановках общественного транспорта на Московском шоссе. На них передается информация о прибывающем транспорте, пишет "КП в Самаре".
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