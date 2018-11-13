Количество ДТП на переездах Куйбышевской магистрали за 1 0 месяцев 2018 года снизилось на треть

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На железнодорожных переездах в границах Куйбышевской железной дороги за 10 месяцев 2018 года произошло 12 столкновений автомобилей с железнодорожным подвижным составом (11 случаев на переезде и 1 случай вне переезда), в которых погибло 4 человека.За тот же период прошлого года произошло 17 дорожно-транспортных происшествий (14 случаев на переезде и 3 случая вне переезда), в которых пострадало 7 человек, из них погибло 4 человека.Несмотря на снижение общего количества ДТП на переездах в границах Куйбышевской магистрали, особую тревогу вызывают случаи при столкновениях автомобилей с пригородными поездами на железнодорожных переездах, которые ставят под угрозу здоровье и жизни людей:19 марта 2018 года в Самарском регионе на перегоне Мастрюково - Курумоч, на неохраняемом переезде, водитель легкового автомобиля выехал на переезд перед приближающимся электропоездом сообщением «Жигулевское Море – Самара»;26 июня 2018 года в Волго-Камском регионе на перегоне Тихоново – Тойма на регулируемом железнодорожном переезде, водитель легкового автомобиля выехал на переезд перед приближающимся пригородным поездом сообщением «Нижнекамск - Ижевск»;27 августа 2018 года в Пензенском регионе на регулируемом железнодорожном переезде перегона Земетчино – Пашково, водитель легкового автомобиля выехал на переезд перед приближающимся пригородным поездом сообщением «Земетчино - Морсово».Во всех случаях машинисты поездов применили экстренное торможение, но ввиду малого расстояния столкновений предотвратить не удалось. В результате ДТП пострадали 4 человека находящиеся в автомобиле, 2 из них погибли. Локомотивные бригады и пассажиры электропоездов не пострадали.Стоит отметить, что виновниками во всех этих случаях стали водители автотранспортных средств, которые, как правило, неверно оценивают дорожную обстановку при приближении к переездам, проезжают на запрещающий сигнал светофора, невзирая на заградительные шлагбаумы, а порой и вовсе въезжают на полном ходу в проходящий поезд.Куйбышевская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.