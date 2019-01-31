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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Дороги в России будут строить дольше, но они станут прочнее

31 января 2019 13:34
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Дороги в России будут строить дольше, но они станут прочнее
У цементобетонных дорог более длительный межремонтный срок.

На трассах РФ за последние годы выросла интенсивность движения транспорта. Помимо этого увеличилось количество тяжеловозов, которые ежедневно ездят по автодорогам. Неудивительно, что трассы, построенные ранее, уже не соответствуют нынешним требованиям. Магистрали, которые строятся сейчас (или пока в планах), должны быть прочнее и с более длительным сроком службы.

Ведь чем реже придётся перекрывать трассы ради ремонта, тем меньше будет заторов на дороге и, следовательно, меньше аварий. Во всяком случае такую аргументацию приводили дорожники, когда объясняли, почему нужно увеличить межремонтные сроки для федеральных трасс. Однако, ясно, что речь идёт не о том, что не нужно обращать внимания на ямы и колеи: чтобы трассы пришлось ремонтировать реже, их качество должно повыситься.

По словам руководителя Федерального дорожного агентства Андрея Костюка, в РФ планируется увеличить объём «жёстких дорожных одежд с цементобетонными покрытиями». По сравнению с обычным асфальтобетоном, у таких конструкций выше прочность. Это означает, что грузовые автомобили смогут ездить по таким дорогам без ограничений в течение всего года. Напомним, сейчас в России летом тяжеловозам днём запрещено выезжать на трассы.

Помимо этого, у цементобетонных дорог более длительный межремонтный срок: он составляет порядка 30-40 лет. Также у таких трасс, по словам главы Росавтодора, «сравнительно меньший износ покрытия», это особенно имеет значение в регионах с непростым климатом.

Но, конечно же, есть и оборотная сторона медали. Строить такие дороги приходится дольше. Насколько увеличивается срок выполнения работ, Андрей Костюк не сказал. Также не уточнил он и то, насколько дороже обойдётся обустройство трасс с цементобетонным покрытием, но отметил, что стоимость «существенно возрастёт». Отметим, Россия и сейчас тратит немало денег на дороги ежегодно. Суммы большие, как минимум из-за того, что дорожная сеть в самой большой стране мира отнюдь не маленькая.


Так что решается вопрос с долговечностью трасс постепенно. На сегодняшний день протяженность подведомственных Росавтодору цементобетонных автодорог составляет свыше 1 300 км. Из них за последние два года в эксплуатацию сдали 72,1 км. Речь идёт об участках Р-22 «Каспий», М-4 «Дон», М-51 «Байкал», а также А-350 «Чита – Забайкальск – граница с Китаем». В 2019-ом в РФ дорожники реализуют несколько объектов в Новосибирской и Челябинской областях, а также в Красноярском крае. Их общая протяженность – 60,6 км. По планам властей, к 2030 году половина федеральных трасс должна строиться с применением цементобетонного покрытия.

В конце прошлого года стало известно о том, что на некоторых российских трассах повысят максимальную разрешённую скорость: увеличение составит 20 км/ч. Отметим, чтобы изменить скоростной лимит на том или ином участке, Росавтодор проводит исследование совместно с местными подразделениями ГИБДД, пишут "Колеса".


Фото pixabay.com
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