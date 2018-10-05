Более 200 дополнительных поездов будут курсировать в ноябрьские праздники

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Для удовлетворения повышенного спроса на перевозки в период ноябрьских праздников АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») назначило более 200 дополнительных поездов дальнего следования. Они отправятся с 31 октября по 6 ноября 2018 года по самым востребованным у пассажиров направлениям.Выходные дни, приуроченные к ноябрьским праздникам, приходятся на период с 3 по 5 ноября. «Пиковой» датой выезда станет 2 ноября, а в обратном направлении максимальный пассажиропоток придётся на 5 ноября.Дополнительные поезда будут следовать по традиционно наиболее востребованным маршрутам: из Москвы в Санкт-Петербург, Мурманск, Белгород, Старый Оскол, Чебоксары, Казань, Самару, Ульяновск и другие города. Из Северной столицы дополнительные рейсы назначены в Москву, Курск, Ижевск и Орел. Предусмотрены рейсы и по другим межрегиональным маршрутам.Билеты на дополнительные поезда уже сейчас можно приобрести в любой железнодорожной кассе, терминалах самообслуживания, а также на сайте ОАО «РЖД» и через официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам».В случае высокого спроса на билеты количество дополнительных поездов может быть увеличено, также в уже назначенные составы могут быть включены дополнительные вагоны, сообщает КбшЖД.