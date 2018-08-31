1 сентября будет временно ограничено движение транспорта возле стадиона «Самара Арена»

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в день проведения на стадионе «Самара Арена» матча Крылья Советов – Анжи, 1 сентября с 14:00 до 22:00, будет временно прекращено движение транспортных средств на участках: улица Дальняя, улица Арена 2018, улица 1-я стадионная, Проезд № 6, Проезд № 7, Проезд № 8, Проезд № 9, Проезд № 10, Проезд № 11, дублер Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальняя.Кроме того, 1 сентября с 8:00 до 22:00 будет введен временный запрет остановки транспортных средств на участках: Волжское шоссе, улица Арена 2018, улица Дальняя, улица Демократическая, улица Ташкентская, улица 2-я стадионная, Проезд № 2, Проезд № 6, Проезд № 7, Проезд № 8, Проезд № 9, Проезд № 10, Проезд № 11, дублер Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальняя.Временные ограничения движения не распространяются на транспортные средства медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов.