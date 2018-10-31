1 ноября будет временно ограничено движение транспорта возле стадиона «Самара Арена»

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением матча «Крылья Советов» - «Краснодар» на стадионе «Самара – Арена» 1 ноября текущего года текущего года будет временно запрещено движение транспортных средств по автомобильным дорогам, расположенным вблизи стадиона.1 ноября с 15.00 до 23.00 запрещается движение по улицам: Дальняя, Арена 2018, 1-я стадионная, проезды № 6, 7, 8, 9, 10, 11, дублер Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальней.Кроме того, 1 ноября с 8.00 до 23.00 запрещена остановка транспортных средств на улицах: Волжское шоссе, Арена 2018, Дальняя, Демократическая, Ташкентская, 2-я стадионная, проезды № 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, дублер Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальней.Соответствующие дорожные знаки будут установлены согласно временным схемам ограничения движения.Ограничение движения не распространяется на транспортные средства медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов.Аналогичные ограничения движения будут действовать в дни проведения других матчей, которые пройдут 10 ноября и 8 декабря 2018 года.