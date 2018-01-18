69 новых автофургонов пополнили автопарк Почты России в Самарской области

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17 января состоялось торжественное вручение сотрудникам самарского УФПС ключей от 69 новых автомобилей, которые поставлены в регион ФГУП «Почта России». Закупленные автомобили уже начали работать на дорогах Самарской области. Они обслуживают десятки маршрутов и перевозят почтовые отравления, в том числе и между соседними областями.В конце 2017 года УФПС Самарской области по проекту «Развитие транспортной инфраструктуры» было поставлено 69 автомобильных фургонов российского производства разных модификаций: Ford Transit, LADA LAGRUS и ГАЗ 3010 GA.Применение в конструкции автомобилей современных технологий и высококачественных материалов позволяют увеличить срок службы грузового фургона, массу перевозимого груза, эффективность использования загрузочного пространства, избежать деформации и негерметичности в процессе эксплуатации с сохранением взвешенных потребительских свойств.Пополнение транспортного парка ожидает и службу курьерской доставки, которая в последнее время успешно конкурирует, как с отечественными логистическими компаниями, так и с российскими представительствам ведущих зарубежных почтовых операторов.Новые машины позволят с одной стороны жестче соблюдать сроки доставки почтовых отправлений, с другой стороны создать комфортные условия труда для сотрудников.Все приобретаемые транспортные средства по своим техническим характеристикам адаптированы под требования, предъявляемые к перевозке почтовых отправлений и имеют: различные варианты объема кузова (оптимальная вместимость для нужд производства); два вида исполнения цельнометаллический и рамный (возможность различных вариантов загрузки (фронтальная, боковая); современный экономичный и экологичный двигатель; комфортное рабочее место для водителя, сообщает пресс-служба облправительства.Добавим, что в течение первого квартала 2018 года в Самарскую область поступят еще 11 новых десятитонных грузовых автомобилей.