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Новости /  Экономика /  Транспорт  

69 новых автофургонов пополнили автопарк Почты России в Самарской области

18 января 2018 10:36
167
69 новых автофургонов пополнили автопарк Почты России в Самарской области Закупленные автомобили уже начали работать на дорогах региона.
Закупленные автомобили уже начали работать на дорогах региона.

17 января состоялось торжественное вручение сотрудникам самарского УФПС ключей от 69 новых автомобилей, которые поставлены в регион ФГУП «Почта России». Закупленные автомобили уже начали работать на дорогах Самарской области. Они обслуживают десятки маршрутов и перевозят почтовые отравления, в том числе и между соседними областями.
В конце 2017 года УФПС Самарской области по проекту «Развитие транспортной инфраструктуры» было поставлено 69 автомобильных фургонов российского производства разных модификаций: Ford Transit, LADA LAGRUS и ГАЗ 3010 GA.
Применение в конструкции автомобилей современных технологий и высококачественных материалов позволяют увеличить срок службы грузового фургона, массу перевозимого груза, эффективность использования загрузочного пространства, избежать деформации и негерметичности в процессе эксплуатации с сохранением взвешенных потребительских свойств.

Пополнение транспортного парка ожидает и службу курьерской доставки, которая в последнее время успешно конкурирует, как с отечественными логистическими компаниями, так и с российскими представительствам ведущих зарубежных почтовых операторов.

Новые машины позволят с одной стороны жестче соблюдать сроки доставки почтовых отправлений, с другой стороны создать комфортные условия труда для сотрудников.
Все приобретаемые транспортные средства по своим техническим характеристикам адаптированы под требования, предъявляемые к перевозке почтовых отправлений и имеют: различные варианты объема кузова (оптимальная вместимость для нужд производства); два вида исполнения цельнометаллический и рамный (возможность различных вариантов загрузки (фронтальная, боковая); современный экономичный и экологичный двигатель; комфортное рабочее место для водителя, сообщает пресс-служба облправительства.

Добавим, что в течение первого квартала 2018 года в Самарскую область поступят еще 11 новых десятитонных грузовых автомобилей.

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