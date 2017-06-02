450 детей из Самары и Сызрани отправятся на юг первым прямым поездом

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Состав поезда 14 вагонов, в том числе 7 плацкартных 5 купейных и 2 вагона-ресторана.При подготовке в рейс детских вагонов особое внимание уделяется обеспечению санитарной безопасности и комфортных условий для путешествия. Детские поезда формируются из вагонов последних лет выпуска, с кондиционерами и биотуалетами. В пути дети будут обеспечены горячим питанием. Их сопровождают медики и педагоги, лучшие и самые опытные проводникиПассажирского вагонного депо Самара, сообщает пресс-служба КбшЖД.