Сроки включения освещения на улице Луначарского в Самаре сорвал подрядчик
14 ноября 2018 19:54
161
В депстрое признали срыв сроков по включению освещения на реконструированной улице Луначарского.
Вину за то, что на дороге все еще темно, возложили на подрядчика.
"С сожалением вынуждены констатировать, что срок сорван ввиду недобросовестной работы подрядчика. В настоящее время мы ведем в отношении него претензионно-исковую работу", - сообщили в департаменте градостроительства Самары.
Когда на улице наконец включат свет, в депстрое на этот раз не уточнили, пишет Самру.ру.
Напомним, в городе уже несколько месяцев сдвигаются сроки включения освещения на реконструированной (хотя еще и не сданной в эксплуатацию официально) улице Луначарского. Водители передвигаются по дороге в кромешной тьме с весны - движение по ней открыли в марте. Департамент градостроительства несколько раз называл все новые и новые сроки включения света, но до сих пор работы не выполнены.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
14 ноября 2018 21:38
Чтобы успеть получить максимально возможную сумму из бюджета РФ, регион должен оперативно принять и свой бюджет. Экономика региона
178
14 ноября 2018 20:29
Большая часть готовых к переезду специалистов в качестве стимула предпочли бы служебное жилье. Экономика региона
159
14 ноября 2018 16:32
Также в первом чтении принят проект бюджета Самарской области на 2019 г. Экономика региона
205
Финансы и Банки
14 ноября 2018 09:59
Подключение через Wi-Fi бесплатно даже при отрицательном балансе мобильного телефона. Финансы и Банки
210
13 ноября 2018 09:32
Более 100 руководителей банка пришли в офисы для общения с клиентами. Финансы и Банки
237
12 ноября 2018 09:41
Самые востребованные операции в приложении — P2P-переводы. Финансы и Банки
180
Строительство
14 ноября 2018 15:00
Фундамент конструкции уже заливали бетоном. Строительство
162
13 ноября 2018 21:55Кошелев не признает охранную зону «Дома со слонами» на площадке его апарт-отеля
Против планов известного строителя Владимира Кошелева возвести на просеках апарт-отель неожиданно выступило управление госохраны памятников... Строительство
393
12 ноября 2018 13:36
Если проект пройдет конкурс, он получит средства на реконструкцию в апреле 2019 года. Строительство
413
Материалы и технологии
1 ноября 2018 21:37Что стоит знать о светодиодном освещении?
Вы думаете купить светодиоды , но не знаете, стоит ли тратить на них свои деньги? Тогда стоит разобраться в этом вопросе поподробнее. Сразу стоит начать с того,... Материалы и технологии
172
31 октября 2018 18:41
Сейчас многие для отделки пола и стен используют плитку. Она хорошо защищает стены и пол, делает их внешний вид эстетичным. Материалы и технологии
95
26 октября 2018 22:40
Одним из самых перспективных потребительских рынков керамической плитки можно смело назвать российский рынок. Материалы и технологии
155
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
769
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2023
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1951
Бизнес
23 октября 2018 04:29
Работа в Китае – один из лучших шансов заработать хорошие деньги, получить огромный опыт и найти отличную работу в комфортных условиях. Бизнес
154
22 октября 2018 11:10
Заявки на обучение можно подать до 3 ноября. Бизнес
290
16 октября 2018 15:34
Его оператором станет сеть «Синема Парк». Бизнес
430
Новости компаний
14 ноября 2018 21:09
Объект даст электроэнергию не только будущей картинной галерее, но и социально значимым объектам Октябрьского района. Новости компаний
167
13 ноября 2018 23:10
За время производства этой модели в неё было внесено более полутора тысяч изменений. Новости компаний
503
12 ноября 2018 21:51
В «Живом журнале» депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева появилось сообщение, что "8 ноября на заводе «Кузнецов» произошло ЧП: во время... Новости компаний
343
8 ноября 2018 23:40
По оценкам специалистов, ориентировочный возраст добытого кристалла — более 350 миллионов лет. Новости компаний
426
IT и Коммуникации
20 октября 2018 16:10
Для офисного или домашнего, а может быт, игрового компьютера важно грамотно подойти к выбору материнской платы. IT и Коммуникации
129
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
719
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
563
Транспорт
14 ноября 2018 19:54
Когда на улице наконец включат свет, в депстрое не уточнили. Транспорт
160
14 ноября 2018 14:32
Об этом просили жители областного центра. Транспорт
187
13 ноября 2018 21:40
Данная инициатива направлена на сокращение рутинной работы судебных приставов. Транспорт
409
13 ноября 2018 17:23
Необходимый перечень документов представлен на сайте госуслуг. Транспорт
255
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
223
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
279
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
771
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
840
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
812
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
845
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
689
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
717
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1126
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1490
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1548
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2677
Мероприятия