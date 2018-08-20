На Московском шоссе в Самаре отключились светофоры
20 августа 2018 11:30
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На Московском шоссе из-за аварии 20 августа отключились светофоры, сообщили в твиттере представители регионального минтранса.
Обесточивание светофоров произошло на участке от Зои Космодемьянской до ТЦ «Московский». На устранение аварии выехали представители «Самарской Сетевой Компании», рассматривается возможность подключения электричества по резервной схеме. Точные сроки окончания работ не указываются, пишет "Большая деревня".
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