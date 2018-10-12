Автомобилисты Самары выбирают «механику»
12 октября 2018 13:07
72
Эксперты «Авито Авто» изучили предпочтения автолюбителей и выяснили, что самыми популярными и доступными в Самаре, как и по всей России, являются машины с механической коробкой передач. И предложение, и спрос на них превышают аналогичные показатели машин с АКПП, а их цена на 76% ниже.
В III квартале 2018 года большинство автолюбителей в городе отдавали предпочтение машинам с механической коробкой передач (МКП): на них пришлось 67% спроса. Модели, оборудованные автоматической коробкой передач, заняли второе место с 29,8%. Наименьший интерес вызвали автомобили с гораздо менее распространенные типами коробки передач – вариатором и роботом. Структура предложения авто с разными типами коробки передач практически повторяет структуру спроса.
В целом по России больше всего запросов пришлось на авто с МКП – 67%, второе место заняли машины с АКП – 30,4%. Доля спроса на авто с вариатором – 1,5%, а с роботом – 1,1%. По предложению картина схожая: МКП – 65,8%, АКП – 31%, вариатор – 1,8%, а робот – 1,4%.
Оборудованные «механикой» автомобили оказались и самыми доступными по цене как в городе, так и в целом по стране. Дороже всего в Самаре продавались машины, оборудованные АКП, так же, как и вообще в России.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
12 октября 2018 13:46
Изъято поддельных автокомпонентов на общую сумму почти 12 млн. рублей. Экономика региона
39
12 октября 2018 12:48
Беларусь служит для нашего региона стратегическим партнером в торгово-экономической, социальной, культурной сферах. Экономика региона
76
12 октября 2018 12:38
Делегацию от Самарской области возглавляет губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
91
Финансы и Банки
12 октября 2018 09:44
Ускорен вход, добавлены «Рекомендации» и новый поиск, расширена «История операций», улучшен сервис оплаты штрафов ГИБДД. Финансы и Банки
152
11 октября 2018 10:28
Представители профессионального сообщества собрались вместе, чтобы обсудить основные тенденции развития рынка. Финансы и Банки
169
10 октября 2018 10:40
Акция проходит с 1 октября по 31 декабря 2018 года. Финансы и Банки
255
Строительство
12 октября 2018 10:27
На это отводится 12 месяцев. Строительство
132
11 октября 2018 13:54Квартал с Вальдорфской школой в Самаре выставили на торги
В квартале нет памятников культурного наследия. Строительство
214
10 октября 2018 10:37
Разрешение на эти работы не выдавалось. Строительство
224
Материалы и технологии
6 октября 2018 09:34
Когда профессиональный фотограф сталкивается с ярким солнечным светом, то использует в этом случае светоотражатель или лайт-диск. Компактные отражатели без... Материалы и технологии
181
26 сентября 2018 18:37
Для тех, кто решил приобрести квартиру в Рязани, стоит обратить внимание на жилье в новостройках. Вы сможете посмотреть все новостройки Рязани -... Материалы и технологии
127
21 сентября 2018 22:54
Малые архитектурные формы (МАФ) являются важными вспомогательными архитектурными компонентами. Эти «мелочи» на равных правах с более внушительными... Материалы и технологии
97
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
668
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1957
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1851
Бизнес
11 октября 2018 18:38
О намерении обратиться с таким заявлением в суд объявил «Самарагорэнергосбыт». Бизнес
182
8 октября 2018 22:02
Сумма сделки составила около $1 млрд. Бизнес
306
2 октября 2018 22:53
Она накрыла крупнейший за последнее время этнический картель, производивший синтетические наркотики и продававший их в десятки стран за биткоины. Бизнес
478
Новости компаний
12 октября 2018 13:11
8 октября подвели итоги рассмотрения жалоб. Новости компаний
72
12 октября 2018 12:23
Роскосмос уже организовал специальную государственную комиссию. Новости компаний
85
12 октября 2018 11:34
Энергетикам пришлось дважды отключать «энерговора». Новости компаний
90
11 октября 2018 13:30АВТОВАЗ 11 октября начал серийное производство LADA XRAY Cross
О ценах и комплектациях пока не сообщается. Новости компаний
170
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
615
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
480
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
416
Транспорт
12 октября 2018 13:59
Вопрос о сроках создания базы будет согласован с Министерством транспорта РФ до конца 2018 года. Транспорт
35
12 октября 2018 13:07
В целом по России больше всего запросов пришлось на авто с МКП. Транспорт
71
11 октября 2018 14:58Новый УАЗ "Патриот" получит китайскую трансмиссию
Обновлённая версия внедорожника будет продаваться не только с "механикой", но и с "автоматом". Транспорт
209
11 октября 2018 12:28
На участке устраняют коммунальную аварию. Транспорт
324
Видео
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
127
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
242
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
252
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
629
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
523
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
920
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
549
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1063
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1076
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2156
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1578
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1749
Мероприятия