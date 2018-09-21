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Новости /  Экономика /  Транспорт  

24 сентября будет временно ограничено движение транспорта возле стадиона «Самара Арена»

21 сентября 2018 13:48
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24 сентября будет временно ограничено движение транспорта возле стадиона «Самара Арена»
Такие меры связаны с проведением футбольного матча.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением матча 8-го тура Чемпионата России по футболу 2018-2019 среди команд клубов Российской премьер-лиги на стадионе «Самара – Арена» 24 сентября текущего года будет временно запрещено движение транспортных средств по автомобильным дорогам, расположенным вблизи стадиона.

24 сентября с 15.00 до 23.00 запрещается движение по улицам: Дальняя, Арена 2018, 1-я стадионная, проезды № 6, 7, 8, 9, 10, 11, дублер Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальней.

Кроме того, 24 сентября с 8.00 до 23.00 запрещена остановка транспортных средств на улицах: Волжское шоссе, Арена 2018, Дальняя, Демократическая, Ташкентская, 2-я стадионная, проезды № 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, дублер Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальней.
Соответствующие дорожные знаки будут установлены согласно временным схемам ограничения движения.
Ограничение движения не распространяется на транспортные средства медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов, сообщает пресс-служба облправительства.

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