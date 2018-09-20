22 сентября автомобилисты Самары получат возможность бесплатного проезда в общественном транспорте в течение всего дня.

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Текущая неделя объявлена Европейской неделей мобильности, в рамках которой 22 сентября 2018 года, во Всемирный день без автомобиля, автомобилисты Самары получат возможность бесплатного проезда в общественном транспорте в течение всего дня.Как сообщает Департамент транспорта Администрации г. о. Самара, акцию поддержат следующие транспортные предприятия и организации, осуществляющие пассажирские перевозки по городским маршрутам: МП «Самарский метрополитен», МП «Трамвайно-троллейбусное управление», ООО «Самара Авто Газ», ООО «Шоссе, ООО «РЕЙС».Приглашаем самарских водителей принять участие в международной кампании и не садиться за руль хотя бы на день, разгрузив дороги от машин. Для этого в метрополитене, трамваях, троллейбусах и автобусах вышеуказанных перевозчиков необходимо будет предъявить свидетельство о регистрации транспортного средства, сообщает горадминистрация.