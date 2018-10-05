63% поездов дальнего следования в новом графике 2018/2019 года будут скорыми и скоростными

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9 декабря 2018 года в 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог вводится в действие новый график движения и план формирования поездов на 2018/2019 годы. График будет действовать в течение года, сообщает КбшЖД.Общие размеры движения пассажирских поездов дальнего следования составят 570 пар (в графике движения на 2017/2018 годы – 558 пар). Количество поездов категорий «cкорый» и «cкоростной» увеличится с 350 до 359 и составит почти 63% от общего количества.Увеличится количество дневных поездов: будут назначены 12 новых дневных экспрессов (Москва – Тамбов, Москва – Липецк, Москва – Вологда и др.). Всего в новом графике будут курсировать 69 пар дневных поездов на 37 маршрутах (в графике на 2017/2018 годы – 54 пары поездов на 28 маршрутах).На наиболее востребованных у пассажиров маршрутах в новом графике назначены 25 новых поездов (Самара – Казань, Нижний Новгород – Новгород-на-Волхове, Новокузнецк – Тюмень, Красноярск – Северобайкальск и др.).Международные пассажирские перевозки будут осуществляться в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии (Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию, Китай, Монголию и другие), а также в 11 стран СНГ и Балтии (Беларусь, Украина, Молдова, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Латвия, Литва, Эстония). В графике на 2018/2019 гг. назначены следующие новые международные поезда: Томск – Караганды, Минск – Казань, Ташкент – Казань.