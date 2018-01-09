128 малых вокзалов России адаптированы для маломобильных пассажиров в 2017 году

98

Холдинг «РЖД» проводит работы по адаптации инфраструктуры малых станций для маломобильных групп населения. В 2017 году завершены работы по реконструкции 128 малых станций, в том числе: 9 вокзалов, 118 платформ и 1 пешеходный.При реконструкции большое внимание уделяется обеспечению безбарьерной среды по всему пути следования – от привокзальной площади до посадки в поезд. Для этого устанавливается специальная техника, новое оборудование для слабослышащих и слабовидящих пассажиров, лифты, эскалаторы, подъемники и т.д., сообщает КбшЖДВсего, за последние пять лет с адаптацией для маломобильных пассажиров было реконструировано 27 малых вокзалов и почти 150 платформ. Кроме того, около 3 тыс. платформ оборудовано пандусами для колясок и тележек, более чем на 300 станциях установлены информационные табло, помогающие людям с нарушениями слуха. На период до 2030 года запланированы работы по обеспечению доступности инфраструктуры для маломобильных граждан еще на 619 малых вокзалах и почти 7 тыс. платформах.Помимо модернизации инфраструктуры, на 100 малых вокзалах по всей России ситуационную помощь маломобильным пассажирам оказывают специалисты «Центра содействия мобильности» ОАО «РЖД». С начала 2017 года помощь по сопровождению получили более 1,5 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями: с нарушением слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата, а также социальных категорий (пожилые люди, многодетные семьи, родители с детьми до семи лет).Подробную информацию о работе «Центра содействия мобильности» можно уточнить, позвонив по круглосуточному телефону поддержки: 8 (800) 775-00-00 (вызов бесплатный), электронному адресу info@rzd.ru или в билетной кассе. Кроме того, в целях справочно-информационного обслуживания пассажиров с нарушениями слуха и испытывающих затруднения в общении работает чат-бот RzdOnlineBot в приложении Telegram.