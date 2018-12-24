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«Запад» хочет застроить проблемный участок на Волжском проспекте

24 декабря 2018 22:48
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Мест под комплексное строительство в локации нет, возвести там можно лишь один, скорее всего высотный (малоэтажные объекты низкомаржинальны) дом.
ООО «Запад» решило распланировать квартал возле Самарской набережной. Мест под комплексное строительство в локации нет, возвести там можно лишь один, скорее всего высотный (малоэтажные объекты низкомаржинальны) дом. Жители самого квартала уже встретили инициативу активным сопротивлением. Ранее им уже удалось прогнать всех коммерсантов, пытавшихся освоить территории поблизости, невзирая на уровень лоббистов, курировавших эти проекты. Эксперты говорят, что так будет и с «Западом», передает "Самарское обозрение".

Территория в районе, который теперь взялся распланировать «Запад», давно привлекает инвесторов. Еще в 2012 году ООО «Союз-Драйв Плюс» судилось с минимущества региона за участок площадью 9043 кв.м в середине квартала в границах ул. Маяковского, Полевой и Волжского проспекта.

Примерно в то же время — с 2010 по 2015 год — продолжались попытки ООО «Голден Чериот Самара» построить неподалеку от квартала, на ул. Маяковского, сначала гостиницу, а затем и две автостоянки. В итоге планы компании так и не были реализованы — против этого выступала мэрия Самары. Но самыми первыми и самыми решительными противниками потенциальной застройки стали именно жители квартала, который теперь снова хотят подвести под строительство, они и привлекли внимание к проблеме.

Судя по всему, сходным образом ситуация будет развиваться и сейчас. 11 декабря 2018 года департамент градостроительства Самары разрешил ООО «Запад» распланировать 8,3 га в границах Волжского проспекта, ул. Маяковского, Полевой и Прибрежной. Напротив этого участка находятся самарский цирк и площадка снесенного Дворца спорта, неподалеку — склон площади Славы. На работы по созданию проекта планировки организации выделили год.

Как рассказали «СО» в самом «Западе», пока у него нет планов застроить участок. Можно поверить в то, что организация заинтересовалась кварталом исключительно в силу природной любознательности. Но более вероятен сценарий, когда этот интерес обусловлен желанием застроить его свободную часть. По данным публичной кадастровой карты, сформированных участков в границах квартала, которые можно было бы освоить, в настоящий момент нет.

Существующие площадки уже давно заняты пятиэтажными «сталинками». Еще пять участков, которые на кадастровой карте все же отображаются, имеют площадь по 20-30 кв.м и там располагаются гаражи. На самом деле часть двора ближе к ул. Полевой занимает недооформленный гаражный массив. И это открывает возможность застроить его территорию после принудительного сноса гаражей. Практики расселения пятиэтажек в Самаре еще нет — застройщики часто не заходят на застроенные даже одноэтажными домами кварталы, это слишком дорого. Из чего следует, что в данной локации «Запад» сможет построить только точечную «свечку» — места для комплексного освоения здесь нет.

На одном из гаражей уже появилось объявление с контактами главы инициативной группы, пытающейся массив спасти. Эксперты считают, что при организованном протесте у жителей есть шанс не допустить застройку их двора. 
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