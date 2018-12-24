«Запад» хочет застроить проблемный участок на Волжском проспекте
24 декабря 2018 22:48
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Территория в районе, который теперь взялся распланировать «Запад», давно привлекает инвесторов. Еще в 2012 году ООО «Союз-Драйв Плюс» судилось с минимущества региона за участок площадью 9043 кв.м в середине квартала в границах ул. Маяковского, Полевой и Волжского проспекта.
Примерно в то же время — с 2010 по 2015 год — продолжались попытки ООО «Голден Чериот Самара» построить неподалеку от квартала, на ул. Маяковского, сначала гостиницу, а затем и две автостоянки. В итоге планы компании так и не были реализованы — против этого выступала мэрия Самары. Но самыми первыми и самыми решительными противниками потенциальной застройки стали именно жители квартала, который теперь снова хотят подвести под строительство, они и привлекли внимание к проблеме.
Судя по всему, сходным образом ситуация будет развиваться и сейчас. 11 декабря 2018 года департамент градостроительства Самары разрешил ООО «Запад» распланировать 8,3 га в границах Волжского проспекта, ул. Маяковского, Полевой и Прибрежной. Напротив этого участка находятся самарский цирк и площадка снесенного Дворца спорта, неподалеку — склон площади Славы. На работы по созданию проекта планировки организации выделили год.
Как рассказали «СО» в самом «Западе», пока у него нет планов застроить участок. Можно поверить в то, что организация заинтересовалась кварталом исключительно в силу природной любознательности. Но более вероятен сценарий, когда этот интерес обусловлен желанием застроить его свободную часть. По данным публичной кадастровой карты, сформированных участков в границах квартала, которые можно было бы освоить, в настоящий момент нет.
Существующие площадки уже давно заняты пятиэтажными «сталинками». Еще пять участков, которые на кадастровой карте все же отображаются, имеют площадь по 20-30 кв.м и там располагаются гаражи. На самом деле часть двора ближе к ул. Полевой занимает недооформленный гаражный массив. И это открывает возможность застроить его территорию после принудительного сноса гаражей. Практики расселения пятиэтажек в Самаре еще нет — застройщики часто не заходят на застроенные даже одноэтажными домами кварталы, это слишком дорого. Из чего следует, что в данной локации «Запад» сможет построить только точечную «свечку» — места для комплексного освоения здесь нет.
На одном из гаражей уже появилось объявление с контактами главы инициативной группы, пытающейся массив спасти. Эксперты считают, что при организованном протесте у жителей есть шанс не допустить застройку их двора.
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