За четыре месяца в Самарской области жильём обеспечили 32 семьи военных
23 мая 2017 11:11
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За четыре месяца текущего года в Самарской области жильём для постоянного проживания обеспечили 32 семьи военных. Об этом 63.ru сообщили в 1 отделе ФГКУ «Центррегионжильё».
Квартиры в собственность получили три человека: в Москве, Подольске и Самаре.
Самой востребованной формой жилищного обеспечения в настоящее время является предоставление жилищной субсидии. В этом случае деньги перечисляются на банковский счет военнослужащего. Размер жилищной субсидии зависит от выслуги лет военнослужащего и от состава его семьи. Срок предоставления субсидии определяет дата, когда военного постановили на жилищный учёт и не зависит ни от его звания, ни от должности.
С марта этого года 1 отделу доверили полномочия по принятию решений на перечисление столь немалых денежных сумм.
– В этом вопросе мы одни из первых среди территориальных отделов жилищного обеспечения в Российской Федерации, кому оказано столь высокое доверие. Теперь, когда решение принимается на месте, существенно сократились сроки рассмотрения документов, – рассказал 63.ru руководитель 1 отдела ФГКУ «Центррегионжильё» Игорь Самсонов.
По его словам, всего за текущий год жилищной субсидией обеспечили 29 семей военных на общую сумму более 182 миллионов рублей. Самую большую сумму получила семья прапорщика, имеющая четырех детей – более 9,8 миллиона рублей, и семья прапорщика, имеющая троих детей – более 8,9 миллиона рублей
Напомним, что постоянные жилые помещения предоставляются военнослужащим с выслугой более 10 лет при их увольнении в связи с наступлением предельного возраста пребывания на службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями. Военнослужащий сам выбирает место своего жительства, которое может отличаться от места прохождения службы. А в период службы ему положено служебное жильё. При отсутствии служебных жилых помещений военнослужащему выплачивается денежная компенсация на найм.
В течение текущего года 1 отдел предоставил 142 жилых помещения специализированного жилищного фонда, в том числе, в Рощинском и Самаре.
176 семей военнослужащих получают компенсацию за найм жилых помещений.
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