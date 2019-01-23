За 2018 год ГИСН Самарской области проверила 778 объектов капитального строительства

76

Государственный строительный надзор осуществлялся на 778 объектах капитального строительства: жилых домах, объектах здравоохранения, культуры, образования, транспорта и инфраструктуры, дорогах, инженерных коммуникациях, — которые расположены на территории 10 городов и 27 районов Самарской области.По результатам 1579 проверок выдано 214 предписаний на устранение выявленных нарушений, 110 предостережений о недопустимости нарушения установленных требований. Аварийных ситуаций на поднадзорных инспекции объектах не было.В отношении недобросовестных участников строительства, допустивших нарушения, применяются меры административного воздействия в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.Вынесено 304 постановления инспекции, из них 260 – о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 19,5 млн рублей. По 38 постановлениям вынесено предупреждение. Составлено и направлено на рассмотрение по подведомственности в Арбитражный суд Самарской области 73 протокола, мировым судьям — 123 протокола, в районные суды Самарской области – 4 протокола. По результатам решений суда наложено штрафов на сумму более 5 млн рублей.В 2018 году инспекцией было подготовлено и выдано 283 заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации, в том числе на 53 жилых дома общей площадью квартир порядка 835,4 тыс. кв. метров.Специалистами инспекции рассмотрено более 8 тыс. обращений, заявлений, материалов от граждан, юридических лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления, передает пресс-служба облправительства.