Жилые дома около «Самара Арены» защитят от шума специальными экранами

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Получено положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию 1 этапа объекта капитального строительства «Благоустройство и озеленение территории, прилегающей к стадиону в г.о. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической», сообщает пресс-служба облправительства.Напомним, по результатам торгов проект выполняла подрядная проектная организация – ООО «ГеоСпецСтрой».На первом этапе строительства предусмотрены работы по подготовке территории: снос ряда объектов, переустройство коммуникаций, попадающих под пятно застройки, планировочные работы.Решения по устройству дорожных «одежд», систем поверхностного водоотвода, поливочного водопровода, наружного освещения и подсветки, видеонаблюдения, навигации и озеленения, а также архитектурные и конструктивные решения проектируемых сооружений включены во 2 этап строительства. Проектная документация по 2 этапу передана на рассмотрение в государственную экспертизу. Сметная документация также находится на рассмотрении в государственной экспертизе на стадии отработки замечаний.Проект благоустройства и озеленения территории вокруг стадиона «Самара Арена» включает устройство проездов вокруг стадиона и к тренировочным площадкам, а также проездов, обеспечивающих транспортную связь между ул. Дальней и ул. Демократической, ул. Дальней и разворотной площадкой с автостоянкой.Парковки, трамвайное и автобусное кольцо будут также связаны со стадионом пешеходными дорожками. Вдоль путей планируют расположить зеленую зону с автоматическим поливом. Территорию лесопарка закроют для доступа специальным ограждением, которое будет находиться под видеонаблюдением. Близлежащие жилые дома защитят от шума специальными экранами. В состав проекта входит так же проектирование вертолётной площадки.