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Новости /  Экономика /  Строительство  

Вторичное жилье в Самаре подешевело на 5%

22 декабря 2016 10:37
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Новостройки за тот же период стали дешевле на 4%.

Аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU изучили более 30 000 объявлений за год, чтобы выяснить, как изменились цены на вторичном и первичном рынках жилья в Самаре. «Вторичка» подешевела на 5% с начала года.

Цены на вторичном и первичном рынках плавно снижались в течение года. В результате квадратный метр «вторички» в Самаре подешевел на 5%, с 61 100 до 57 900 рублей. Новостройки за тот же период стали дешевле на 4%, «квадрат» нового жилья сегодня стоит 50 400 рублей, в январе этот показатель держался на отметке в 52 600 рублей.

По итогам 2016 года на вторичном рынке заметнее всего, на 6%, подешевели двухкомнатные квартиры, «однушки» и «трешки» потеряли по 5% за год. Максимально снизились цены на жилье в Советском (-8%), Железнодорожном (-7%) и Кировском (-7%) районах.


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