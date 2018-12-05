Владимир Кошелев скинул проблемы на железнодорожников

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К тому моменту в этих районах проживало более 60 тыс. человек, и возникла острая необходимость создания удобной транспортной инфраструктуры. В марте 2015 года филиал «РЖД» — КбшЖД выдал компании «Кошелев-проект Самара» техусловия для организации временного проезда. В компании обещали, что уберут временный переезд после строительства развязки. Однако в действительности она так и не была построена, а сам временный переезд передали в министерство имущества Самарской области. Закрыть его нельзя — это вызовет недовольство жителей, которым иначе будет затруднен доступ к своему жилью.«Железнодорожные переезды 179 км и 176 км перегона Козелковская — Водинская в данный момент функционируют, и закрытие их до момента постройки путепровода не планируется. Для безопасности движения на переезде 179 км Куйбышевская железная дорога с августа 2017 года за счет собственных средств обеспечивает обслуживание переезда дежурным работником, — сообщили «СО» в КбшЖД. — Куйбышевской железной дорогой совместно с правительством Самарской области проводится ряд мероприятий для обеспечения транспортной доступности жителей микрорайона «Кошелев». Получены согласования министерства транспорта Самарской области и администрации Самары для открытия автобусного движения через железнодорожный переезд 179 км».