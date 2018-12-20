Виктор Сурков готовится расширить стройку на Московском шоссе

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В ноябре 2018 года аффилированная Виктору Суркову компания «Виктор и Ко Московский» добилась отмены предыдущего разрешения на подготовку ППТ, выданного ей же еще в 2014 году и давно утратившего актуальность. Эксперты «СО» тогда предполагали, что компания все же планирует развивать участок, но уже в новом формате.Также «СО» удалось выяснить, что «ССК» может быть аффилировано структурам Виктора Суркова. Один из владельцев компании — Андрей Кабин, выступающий собственником «Промресурса». А один из уже бывших владельцев «Промресурса» — Василий Семенов, ранее выступавший совладельцем компании «Юг-Строй». Ныне собственник «Юг-Строя» — Виктор Сурков, компания размещается в ТЦ «Амбар». В областном минстрое сообщили, что «ССК» обладает тремя разрешениями на строительство в границах указанной территории, которые истекают в конце 2019 года.По всей видимости, теперь компания готовит площадку под застройку, для чего и обратилась за разрешением на новый проект планировки. Общая площадь территории — 90,3 га, документацию стандартно нужно подготовить в течение 12 месяцев. Разрешение департамент градостроительства опубликовал 15 декабря 2018 года.